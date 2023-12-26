Антимонопольная служба заставила власти Уфы отменить контракт на подсветку зданий

11 декабря УФАС провело внеплановую проверку по результатам закупки. Комиссия нашла нарушения в извещении о проведении госзакупки. Заказчик — Управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХИБ) администрации Уфы — указало в описании закупки, что ему нужны «фасадные светодиодные светильники разных диаметров». Однако законодательство о контрактной системе требует, чтобы к этому должна быть добавлена фраза «или эквивалент».