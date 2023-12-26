Антимонопольная служба заставила власти Уфы отменить контракт на подсветку зданий

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан потребовало отменить протоколы конкурса на подсветку зданий на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Надзорный орган выявил нарушения при составлении требований к желающим принять участие в конкурсе.
Развесить светодиодные лампы на 36 зданиях города должна была московская фирма «Вершина» Александра Топтунова. Сумма контракта составила 159,5 млн рублей при начальной цене 296,7 млн рублей.
11 декабря УФАС провело внеплановую проверку по результатам закупки. Комиссия нашла нарушения в извещении о проведении госзакупки. Заказчик — Управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХИБ) администрации Уфы — указало в описании закупки, что ему нужны «фасадные светодиодные светильники разных диаметров». Однако законодательство о контрактной системе требует, чтобы к этому должна быть добавлена фраза «или эквивалент».
Также проверяющие обнаружили, что в требованиях к содержанию и составу заявки УКХиБ не обозначил необходимость предоставить характеристики предлагаемого товара, товарный знак (при наличии) и страну происхождения товара.
В выявленных недоработках надзорный орган увидел признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ. Решение о возбуждении административного дела будет принимать Башкортостанское УФАС России. Администрация Уфы и Госкомитет по конкурентной политике должны отменить итоговые протоколы, исправить недочёты до 11 января 2024 года. Приём заявок будет проведён заново.
Планировалось, что архитектурно-художественную подсветку на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева установят до 22 декабря, а июля 2024 года — на остальных улицах.
Вчера стало известно, что в Уфе поставляли контрафактное медицинское оборудование на 88 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.