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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Антимонопольная служба отменила итоги конкурса на подсветку домов в Уфе

Антимонопольная служба заставила власти Уфы отменить контракт на подсветку зданий

26 декабря 2023, 07:02
Фото: 1MI

Антимонопольная служба отменила итоги конкурса на подсветку домов в Уфе

Проверяющим не понравилось отсутствие двух слов в документах.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Башкортостан потребовало отменить протоколы конкурса на подсветку зданий на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Надзорный орган выявил нарушения при составлении требований к желающим принять участие в конкурсе.

Развесить светодиодные лампы на 36 зданиях города должна была московская фирма «Вершина» Александра Топтунова. Сумма контракта составила 159,5 млн рублей при начальной цене 296,7 млн рублей.

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11 декабря УФАС провело внеплановую проверку по результатам закупки. Комиссия нашла нарушения в извещении о проведении госзакупки. Заказчик — Управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХИБ) администрации Уфы — указало в описании закупки, что ему нужны «фасадные светодиодные светильники разных диаметров». Однако законодательство о контрактной системе требует, чтобы к этому должна быть добавлена фраза «или эквивалент».

Также проверяющие обнаружили, что в требованиях к содержанию и составу заявки УКХиБ не обозначил необходимость предоставить характеристики предлагаемого товара, товарный знак (при наличии) и страну происхождения товара.

В выявленных недоработках надзорный орган увидел признаки административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена частью 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ. Решение о возбуждении административного дела будет принимать Башкортостанское УФАС России. Администрация Уфы и Госкомитет по конкурентной политике должны отменить итоговые протоколы, исправить недочёты до 11 января 2024 года. Приём заявок будет проведён заново.

Планировалось, что архитектурно-художественную подсветку на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева установят до 22 декабря, а июля 2024 года — на остальных улицах.

Вчера стало известно, что в Уфе поставляли контрафактное медицинское оборудование на 88 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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#Город#Уфа#УФАС по РБ#Госзакупки#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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