Актер Светличный рассказал, выйдет ли продолжение сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
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Updated Сегодня, 19:02
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал огромным событием в киномире. За ним числятся множество фанатов и, конечно же, обилие недоброжелателей. Вопрос о продолжении проекта теперь находится на первом плане, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кинокритик Александр Шпагин рассуждает о возможности появления второго сезона популярного сериала: «При таком успехе продолжение необходимо. Раньше у нас не получалось делать хорошие продолжения, но сейчас все изменилось. „Брат 2“ стал культовым благодаря своему продолжению. Я бы снял „Слово пацана“ до последнего момента — пока создатели не потеряют свежесть и идеи. Герои могут продолжить свой преступный путь или мы можем узнать, как они жили в 90-е годы».
Актер Кирилл Светличный, который сыграл одного из членов банды «Универсам», разделяет эту точку зрения: «Если продюсеры и режиссеры решат снять второй сезон, это будет настоящий хит. Мои друзья и знакомые очень хотят узнать, что произойдет с героями и какие поступки они сделают. Я думаю, что комсомолец Коневич станет важным бизнесменом и Марат оценит его принципы. Остальные персонажи потеряют свою власть. Кощей, например, закончит жизнь из-за своих вредных привычек».
Кирилл также предполагает, что сам Марат станет верным помощником Коневича и поможет ему продвигаться по социальной лестнице. Пальто выйдет из тюрьмы и окунется в мир криминала, возможно, случится конфликт с Маратом.
«Проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“ для меня очень важен и интересен. Если будет второй сезон, я с радостью буду проходить кастинг для роли близкого друга Марата», — заключает актер.