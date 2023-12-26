Актер Светличный рассказал, выйдет ли продолжение сериала «Слово пацана»

Актер Кирилл Светличный, который сыграл одного из членов банды «Универсам», разделяет эту точку зрения: «Если продюсеры и режиссеры решат снять второй сезон, это будет настоящий хит. Мои друзья и знакомые очень хотят узнать, что произойдет с героями и какие поступки они сделают. Я думаю, что комсомолец Коневич станет важным бизнесменом и Марат оценит его принципы. Остальные персонажи потеряют свою власть. Кощей, например, закончит жизнь из-за своих вредных привычек».