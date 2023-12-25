Золотые яйца и капуста: как изменились цены на продукты в Башкирии за год

Сосиски и сардельки теперь обходятся на 11,9% дороже, достигая отметки в 437,78 рубля. Рыба в замороженном виде подскочила в цене на 17,9%, теперь её стоимость составляет 228,34 рубля. Ценник на яблоки увеличился на 16,7%, в результате чего фрукты стоят 95,77 рубля. Также не обошёлся без удорожания и шлифованный рис — его цена возросла на 14%, до 108,25 рубля.