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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В Башкирии изменились цены на ряд продуктов

Золотые яйца и капуста: как изменились цены на продукты в Башкирии за год

25 декабря 2023, 03:34
Фото: 1MI

В Башкирии изменились цены на ряд продуктов

Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.

Согласно данным статистической службы России, в Башкирии стоимость на определённые продовольственные товары заметно возросли в цене с начала текущего года.

Особенно заметное удорожание коснулось куриных яиц, которые теперь обходятся покупателям на 67,9% дороже, при этом средняя стоимость десятка составила 121,51 рубль, что на 49,15 рубля больше, чем ранее.

Капуста белокочанная также не осталась в стороне от ценового скачка, увеличившись на 34,3% и достигнув отметки в 26,2 рубля за килограмм. Куры (за исключением окорочков) замыкают тройку товаров с наибольшим увеличением стоимости. За прошедший период их цена возросла на 30,2%, что привело к средней цене в торговых точках республики в 207,94 рубля.

Сосиски и сардельки теперь обходятся на 11,9% дороже, достигая отметки в 437,78 рубля. Рыба в замороженном виде подскочила в цене на 17,9%, теперь её стоимость составляет 228,34 рубля. Ценник на яблоки увеличился на 16,7%, в результате чего фрукты стоят 95,77 рубля. Также не обошёлся без удорожания и шлифованный рис — его цена возросла на 14%, до 108,25 рубля.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Цены на продовольствие#Виалина Ахсанова#Яйца
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