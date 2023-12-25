За сутки в Башкирии коронавирусом заболело более 500 человек

Отчеты показывают, что за предыдущие 24 часа вирус был диагностирован у 582 жителей. В больницах находится 239 больных, из которых пожилых людей — 141. В то же время, 3526 пациентов получают лечение на дому, среди них 1587 — это лица старше шестидесяти лет.