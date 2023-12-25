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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

За сутки в Башкирии коронавирусом заболело более 500 человек

25 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

Заболеваемость коронавирусом растёт в Башкирии

Данные следуют из статистки регионального Минздрава.

В соответствии с последними данными, опубликованными региональным здравоохранительным ведомством, Башкирия столкнулась с увеличением числа подтвержденных случаев COVID-19.

Отчеты показывают, что за предыдущие 24 часа вирус был диагностирован у 582 жителей. В больницах находится 239 больных, из которых пожилых людей — 141. В то же время, 3526 пациентов получают лечение на дому, среди них 1587 — это лица старше шестидесяти лет.

С момента начала пандемии общее количество инфицированных достигло 388 663.

Несмотря на рост числа инфекций, за последний день не было зафиксировано новых смертей от болезни, стабильно оставаясь на отметке в 6 120 умерших.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вирус#Коронавирус#Виалина Ахсанова#Заболеваемость
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