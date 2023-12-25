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УФАС выявило нарушение при поставке праздничной иллюминации в Уфе

«Ёлки — 2»: в Уфе скандального поставщика вновь уличили в нарушениях

25 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI

УФАС выявило нарушение при поставке праздничной иллюминации в Уфе

В феврале 2023 года УФАС России по РБ по материалам УФСБ по РБ возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Клирлайт рус», ГУП «Управление административными зданиями», Управление коммунального хозяйства и благоустройства и Управление земельных и имущественных отношений Администрации Уфы.

Ведомством установлено, что стороны вступили в предварительное соглашение, создав преимущественные условия ООО «Клирлайт Рус», при выборе поставщика праздничной иллюминации для Уфы. Сумма контракта составила 23 млн рублей.

Отмечается, что закупаемые новогодние украшения в августе 2020 года, фактически были поставлены еще в декабре 2019 года.

Таким образом, в УФАС пришли к выводу, что проведение закупки было формальностью. Участники соглашения, в свою очередь, провели фиктивную закупку, чтобы создать иллюзию легитимности заранее поставленной светотехники и перечисления денежных средств за нее компании «Клирлайт Рус».

В отношении участников запрещенного антимонопольным законодательством соглашения будет возбуждено административное дело.

Напомним, ранее широкий резонанс в Башкирии вызвало «дело о пиксельных елках». Одним из участников конфликта также стала копания «Клирлайт Рус».

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По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.

#Общество#Администрация Уфы#УФАС по РБ#Госзакупки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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