«Ёлки — 2»: в Уфе скандального поставщика вновь уличили в нарушениях

По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.