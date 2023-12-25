«Ёлки — 2»: в Уфе скандального поставщика вновь уличили в нарушениях

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Ведомством установлено, что стороны вступили в предварительное соглашение, создав преимущественные условия ООО «Клирлайт Рус», при выборе поставщика праздничной иллюминации для Уфы. Сумма контракта составила 23 млн рублей.
Отмечается, что закупаемые новогодние украшения в августе 2020 года, фактически были поставлены еще в декабре 2019 года.
Таким образом, в УФАС пришли к выводу, что проведение закупки было формальностью. Участники соглашения, в свою очередь, провели фиктивную закупку, чтобы создать иллюзию легитимности заранее поставленной светотехники и перечисления денежных средств за нее компании «Клирлайт Рус».
В отношении участников запрещенного антимонопольным законодательством соглашения будет возбуждено административное дело.
Напомним, ранее широкий резонанс в Башкирии вызвало «дело о пиксельных елках». Одним из участников конфликта также стала копания «Клирлайт Рус».
По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.