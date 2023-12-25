«Ёлка есть — Уфа гуляем»: Куница стала лицом новогодней кампании Яндекс Карт в Уфе

Так, на Гостином дворе Куницу можно увидеть у входа на каток, кроме того на бортиках расположены фотографии с фирменными фразами на смеси башкирского и русского. Там же оформлена специальная фотозона в виде норки, куда можно залезть для необычной фотографии. Кстати, трехмерная, детально прорисованная модель этого катка появилась и в Яндекс Картах, причем в его центре кружит все та же самая Куница. Интересно, что при переключении страницы на ночную тему у катка появляется подсветка — так же, как это происходит вечером в Уфе.