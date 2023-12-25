«Ёлка есть — Уфа гуляем»: Куница стала лицом новогодней кампании Яндекс Карт в Уфе

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Каток на Гостином дворе, «Арт-Квадрат», кофейни Kumpan и билборды — это далеко не весь список мест, где можно увидеть обаятельного персонажа. Куница добавляет Уфе праздничного настроения и рассказывает, как с помощью Яндекс Карт подготовиться к праздникам.
Так, на Гостином дворе Куницу можно увидеть у входа на каток, кроме того на бортиках расположены фотографии с фирменными фразами на смеси башкирского и русского. Там же оформлена специальная фотозона в виде норки, куда можно залезть для необычной фотографии. Кстати, трехмерная, детально прорисованная модель этого катка появилась и в Яндекс Картах, причем в его центре кружит все та же самая Куница. Интересно, что при переключении страницы на ночную тему у катка появляется подсветка — так же, как это происходит вечером в Уфе.
Еще одна праздничная фотозона есть в «Арт-Квадрате» — там Куница позирует около елки.
Куницу можно встретить не только в центре города, но и, например, в ТЦ «Панорама», на остановках общественного транспорта или рекламных плакатах. Не только ее внешний вид пытается пробудить у прохожих улыбку, но и ее юморные выражения: «Не замерзаю — в автобус сразу залезаю», «Ёлка есть — Уфа гуляем» или «Записываемся на коготочки».
Праздничный символ поселился даже в меню кофеен Kumpan. Так, здесь появились особые напитки — сырно-медовый капучин, пряный можжевеловый раф и латте чак-чак с башкирскими травами. Прямо на входе в кофейню посетителей встречает наклейка с изображением Куницы, которая говорит: «Мин алтын, пью вкусный капучин».
— Для жителей крупных городов предновогодние дни часто связаны не только с приятными занятиями вроде покупки подарков или новогодних украшений, но и с ежедневным стрессом: на дорогах пробки, в магазинах много людей, нужно всё успеть. С помощью Куницы, символа Уфы и узнаваемого городского персонажа, мы хотели немного помочь горожанам справиться с предновогодней суетой. Куница рассказывает, как проще решать повседневные задачи с Яндекс Картами: находить нужные места и добираться до них, ориентироваться в торговых центрах или записываться в салоны красоты, — отметил менеджер по маркетингу Яндекс Карт Александр Каныгин.
Участие в новогоднем украшении города прокомментировала и сама Куница:
— Салям! Это Куница. Когда Карты предложили мне сняться в рекламе, я немного засомневалась — всё-таки много дел перед праздниками. Но потом решила, что это для меня большая честь. Ведь я знаю Уфу как свои четыре лапки. Кто, как не я, расскажет людям, как справиться со всеми предпраздничными хлопотами. Так что айда тусить.
Яндекс Карты помогут сориентироваться в городе и отвечают на самые важные вопросы пешеходов и водителей. Здесь всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где находится ближайший автобус или троллейбус. Карты прокладывают маршруты для водителей с учетом пробок, дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, ДТП и ремонте на дорогах. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 90 млн человек.