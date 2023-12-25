Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Видеозапись представляет изуродованный облик Марьинки после военных столкновений, в результате которых город был освобожден 25 декабря при участии 150-й дивизии и 5-й бригады, пишет RT.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении города и выразил благодарность военным за значительные успехи в оттеснении артиллерии украинских войск от Донецка. Игорь Жданов обещает предоставить более подробный репортаж об освобождении Марьинки в ближайшее время.