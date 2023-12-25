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Военкор Жданов показал, как выглядит Марьинка

Военкор Жданов показал, как выглядит Марьинка

25 декабря 2023, 19:15
Фото: 1MI
Видео Военкор RT Игорь Жданова показал видео — последствия боев в Марьинке после освобождения.

Видеозапись представляет изуродованный облик Марьинки после военных столкновений, в результате которых город был освобожден 25 декабря при участии 150-й дивизии и 5-й бригады, пишет RT.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении города и выразил благодарность военным за значительные успехи в оттеснении артиллерии украинских войск от Донецка. Игорь Жданов обещает предоставить более подробный репортаж об освобождении Марьинки в ближайшее время.

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