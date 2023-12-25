Военкор Жданов показал, как выглядит Марьинка

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении города и выразил благодарность военным за значительные успехи в оттеснении артиллерии украинских войск от Донецка. Игорь Жданов обещает предоставить более подробный репортаж об освобождении Марьинки в ближайшее время.