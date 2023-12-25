Тело 26-летнего полицейского нашли в Башкирии: известны первые подробности

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Башкирии нашли мертвым сотрудника полиции. Тело 26-летнего молодого человека нашли 23 декабря в Зилаирском районе республики.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник, мужчина мог свести счеты с жизнью. В пресс-службе МВД по РБ Mkset также сообщили, по предварительным данным, причиной происшествия мог стать конфликт со знакомой.
— В настоящее время руководством МВД по РБ назначена служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия, — добавили в пресс-службе ведомства.