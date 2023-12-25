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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

В Башкирии нашли мертвым 26-летнего полицейского

Тело 26-летнего полицейского нашли в Башкирии: известны первые подробности

25 декабря 2023, 12:13
Фото: 1MI

В Башкирии нашли мертвым 26-летнего полицейского

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

В Башкирии нашли мертвым сотрудника полиции. Тело 26-летнего молодого человека нашли 23 декабря в Зилаирском районе республики.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник, мужчина мог свести счеты с жизнью. В пресс-службе МВД по РБ Mkset также сообщили, по предварительным данным, причиной происшествия мог стать конфликт со знакомой.

— В настоящее время руководством МВД по РБ назначена служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия, — добавили в пресс-службе ведомства.
#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#МВД России
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