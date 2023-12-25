Стало известно на сколько в Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2024 году

Установленный минимум для обеспечения проживания трудоспособного сегмента населения возрастет до 14 991 ₽. У пенсионеров, с текущих 11 990 ₽ сумма возрастёт до 12 530 ₽. Для младшего поколения, минимум достигнет 13 340 ₽, когда в прошлом году сумма была 12 271 руб.