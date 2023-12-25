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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Власти Башкирии увеличат прожиточный минимум с января 2024 года

Стало известно на сколько в Башкирии увеличат прожиточный минимум в 2024 году

25 декабря 2023, 09:01
Фото: 1MI

Власти Башкирии увеличат прожиточный минимум с января 2024 года

Об этом сообщила Глава Минтруда Башкирии, Ленара Иванова у себя в соцсетях.

С началом 2024 года в республике Башкирия величина прожиточного минимума для различных групп населения будет изменена.

Так, прожиточный минимум вырастет до отметки в 13 753 ₽ на каждого жителя. В то время как на текущий момент сумма составляет 12 650 ₽.

Установленный минимум для обеспечения проживания трудоспособного сегмента населения возрастет до 14 991 ₽. У пенсионеров, с текущих 11 990 ₽ сумма возрастёт до 12 530 ₽. Для младшего поколения, минимум достигнет 13 340 ₽, когда в прошлом году сумма была 12 271 руб.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Прожиточный минимум#Виалина Ахсанова#Минтруд
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