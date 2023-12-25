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Published Сегодня, 16:54

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Updated Сегодня, 16:57

Смерть полицейского, нарушения в госзакупках и прожиточный минимум в Башкирии

Смерть полицейского, нарушения в госзакупках и прожиточный минимум в Башкирии

25 декабря 2023, 16:54
Фото: 1MI
О главных событиях понедельника, 25 декабря, — в дайджесте Mkset.

Администрация Уфы отменила слушания о застройке возле ТЦ «Экватор» и парка им. И. Якутова. Как говорится в постановлении, основанием этому послужило предостережение прокурора города о недопустимости нарушения федерального законодательства. Ранее стало известно, что прокуратура представила городским властям предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. Поэтому 22 декабря вышло новое постановление, подписанное Ратмиром Мавлиевым — отменить слушания, а документ от 8 декабря признать утратившим силу.

С началом 2024 года в республике Башкирия величина прожиточного минимума для различных групп населения будет изменена. Так, прожиточный минимум вырастет до отметки в 13 753 ₽ на каждого жителя. В то время как на текущий момент сумма составляет 12 650 ₽.

В Башкирии нашли мертвым сотрудника полиции. Тело 26-летнего молодого человека нашли 23 декабря в Зилаирском районе республики. В пресс-службе МВД по РБ Mkset также сообщили, по предварительным данным, причиной происшествия мог стать конфликт со знакомой.

УФАС выявило нарушение при поставке праздничной иллюминации в Уфе. Установлено, что стороны вступили в предварительное соглашение, создав преимущественные условия ООО «Клирлайт Рус», при выборе поставщика праздничной иллюминации для Уфы. Сумма контракта составила 23 млн рублей. Отмечается, что закупаемые новогодние украшения в августе 2020 года, фактически были поставлены еще в декабре 2019 года.

В Уфе в новогоднюю ночь изменится время работы ряда автобусных маршрутов. Некоторые из них будут курсировать по городу до двух часов ночи 1 января. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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