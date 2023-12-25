Смерть полицейского, нарушения в госзакупках и прожиточный минимум в Башкирии

С началом 2024 года в республике Башкирия величина прожиточного минимума для различных групп населения будет изменена. Так, прожиточный минимум вырастет до отметки в 13 753 ₽ на каждого жителя. В то время как на текущий момент сумма составляет 12 650 ₽.