Превышение в 2 раза. Роспотребнадзор подтвердил загрязнение воздуха в Стерлитамаке

Этилацетат — бесцветная летучая жидкость с резким запахом. Его получают при дистилляции этилового спирта с уксусной и серной кислотой. Применяется это вещество как растворитель, пищевая добавка, а также при производстве спиртных напитков. Бутилацетат тоже используется как растворитель, например, в лакокрасочной промышленности. Гидрохлорид является важным компонентом в химической промышленности и фармацевтике.