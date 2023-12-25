Превышение в 2 раза. Роспотребнадзор подтвердил загрязнение воздуха в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения жителей Стерлитамака о загазованности. За последние 4 дня в республиканское управление надзорного органа поступило 20 обращений.
21 декабря жители Стерлитамака и района массово жаловались на «удушающий запах», который проникал в квартиры. Граждане возмущались отсутствием реакции со стороны местных властей, а администрация Наумовского сельсовета Стерлитамакского района сообщила о прорыве газопровода.
Вечером того же дня сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены Стерлитамака взяли пробы воздуха для оценки его загрязнения. Пробы брались на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий Стерлитамака и Салавата, таких как «Башкирская содовая компания», Стерлитамакский нефтехимический завод, «Синтез-Каучук» и «Газпром нефтехим Салават». Также исследовался атмосферный воздух в жилых кварталах.
Анализ показал, что в атмосферном воздухе Стерлитамака зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в 2,2 раза. Как сообщили Mkset.ru в пресс-службе надзорного органа, речь идёт об этилацетате, бутилацетате и гидрохлоридах. В министерстве экологии отчитались, что превышения содержания вредных веществ 21 декабря не обнаружено.
Этилацетат — бесцветная летучая жидкость с резким запахом. Его получают при дистилляции этилового спирта с уксусной и серной кислотой. Применяется это вещество как растворитель, пищевая добавка, а также при производстве спиртных напитков. Бутилацетат тоже используется как растворитель, например, в лакокрасочной промышленности. Гидрохлорид является важным компонентом в химической промышленности и фармацевтике.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора нашей редакции уточнили, что пробы будут переданы в Росприроднадзор и министерство экологии, которые смогут установить примерные источники загрязнения.
Управление Роспотребнадзора готово принять меры реагирования в рамках имеющихся полномочий. Ситуацию находится на его контроле.