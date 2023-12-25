Отсидевшему за чужое преступление 13 лет Фатхулле Исхакову снизили сумму компенсации

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Верховный суд Башкирии изменил решение Ленинского райсуда Уфы о взыскании компенсации в пользу пенсионера Фатхуллы Исхакова за незаконное уголовное преследование.
Ранее Ленинский суд постановил выплатить Исхакову 31,6 млн рублей. Верховный суд, в свою очередь, установил сумму компенсации в размере двух млн рублей. Примечательно, что сам Исхаков изначально потребовал выплатить ему 450 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, Фатхулла Исхаков был обвинен в убийстве трех человек, в связи с чем провел 13 лет в колонии строгого режима. В мае текущего года Верховный суд России отменил приговор по делу, признав за пенсионером право на реабилитацию.
«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал», — указывалось в иске господина Исхакова к Минфину РФ.
Адвокаты истца намерены подать кассационную жалобу.