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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Олег Астахов назначен главой Администрации Кумертау

Олег Астахов назначен главой Администрации Кумертау

25 декабря 2023, 07:38
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

Решением совета городского округа Кумертау главой Администрации Кумертау назначен Олег Анатольевич Астахов.

«Олег Анатольевич, поздравляем, большая ответственность, вам удачи во всём.», — прокомментировал назначение глава республики.

Напомним, ранее Олег Астахов вступил в должность исполняющего обязанности главы администрации после того, как освободился от ролей главврача и председателя Горсовета. Это событие произошло сразу после ухода Олега Фролова с поста мэра Кумертау, который добровольно ушел с должности, завершив свои обязательства 30 ноября этого года.

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