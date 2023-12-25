Олег Астахов назначен главой Администрации Кумертау

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Решением совета городского округа Кумертау главой Администрации Кумертау назначен Олег Анатольевич Астахов.
«Олег Анатольевич, поздравляем, большая ответственность, вам удачи во всём.», — прокомментировал назначение глава республики.
Напомним, ранее Олег Астахов вступил в должность исполняющего обязанности главы администрации после того, как освободился от ролей главврача и председателя Горсовета. Это событие произошло сразу после ухода Олега Фролова с поста мэра Кумертау, который добровольно ушел с должности, завершив свои обязательства 30 ноября этого года.