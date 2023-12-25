Олег Астахов назначен главой Администрации Кумертау

Напомним, ранее Олег Астахов вступил в должность исполняющего обязанности главы администрации после того, как освободился от ролей главврача и председателя Горсовета. Это событие произошло сразу после ухода Олега Фролова с поста мэра Кумертау, который добровольно ушел с должности, завершив свои обязательства 30 ноября этого года.