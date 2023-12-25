mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Башкирии на 165 км трассы Уфа-Белорецк появится стабильная сотовая связь

На горном участке трассы Уфа-Белорецк появится стабильный интернет

25 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI

В Башкирии на 165 км трассы Уфа-Белорецк появится стабильная сотовая связь

Об этом он сообщил на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан

Стабильный интернет появится на горном участке трассы Уфа-Белорецк в Башкирии, протяженностью 165 километров. Реализация проекта займет два года, в рамках которого будет установлено 14 новых базовых станций сотовой связи, строительство антенно-мачтовых сооружений, каналов связи и подключение к электричеству.

Финансирование строительства и сопровождения инфраструктуры будет осуществляться оператором связи. Планируется подписание соглашения с оператором и начало работ в 2024 году, об этом сообщил министр цифрового развития Государственного управления РБ, Геннадий Разумикин.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Интернет#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Видео. Под Уфой автобус врезался во встречную легковушку. Есть пострадавшие
Вчера, 03:12
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
22 декабря, 05:13
Трёхэтажный фонтан: в Уфе прорвало водопровод в многоквартирном доме
Вчера, 14:34
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
22 декабря, 05:44
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
22 декабря, 07:35
«Ёлка есть — Уфа гуляем»: Куница стала лицом новогодней кампании Яндекс Карт в Уфе
Сегодня, 09:04