На горном участке трассы Уфа-Белорецк появится стабильный интернет

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Стабильный интернет появится на горном участке трассы Уфа-Белорецк в Башкирии, протяженностью 165 километров. Реализация проекта займет два года, в рамках которого будет установлено 14 новых базовых станций сотовой связи, строительство антенно-мачтовых сооружений, каналов связи и подключение к электричеству.
Финансирование строительства и сопровождения инфраструктуры будет осуществляться оператором связи. Планируется подписание соглашения с оператором и начало работ в 2024 году, об этом сообщил министр цифрового развития Государственного управления РБ, Геннадий Разумикин.