На горном участке трассы Уфа-Белорецк появится стабильный интернет

Стабильный интернет появится на горном участке трассы Уфа-Белорецк в Башкирии, протяженностью 165 километров. Реализация проекта займет два года, в рамках которого будет установлено 14 новых базовых станций сотовой связи, строительство антенно-мачтовых сооружений, каналов связи и подключение к электричеству.