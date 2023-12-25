Изменения в работе общественного транспорта ждут уфимцев 1 января

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В Уфе в новогоднюю ночь изменится время работы ряда автобусных маршрутов. Некоторые из них будут курсировать по городу до двух часов ночи 1 января.
Как сообщает перевозчик, изменения коснутся времени работы таких маршрутов, как №6 «ОК Сипайловский — ТСК „Пушкинский“», №75 «ОАО „Амстар“ — ТСК „Пушкинский“», №51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика», №69 «ДК УМПО — Микрорайон Белореченский», №74 «Уфимский ДОК — Нижегородка — ул. Дзержинского», №226 «Уфимский ДОК — СТЦ „Мега“».
Подробнее ознакомиться с изменениями можно в таблице ниже.
Ранее глава Минтранса РБ Александр Клебанов заявил, что расписание работы общественного транспорта будет изменено с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В указанный период транспорт будет функционировать по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00. Также планируется сократить количество автобусов, выходящих на линию, на 30%.