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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

В Уфе в первый день нового года изменится время работы общественного транспорта

Изменения в работе общественного транспорта ждут уфимцев 1 января

25 декабря 2023, 16:26
Фото: 1MI

В Уфе в первый день нового года изменится время работы общественного транспорта

Об этом сообщает ГУП «Башавтотранс».

В Уфе в новогоднюю ночь изменится время работы ряда автобусных маршрутов. Некоторые из них будут курсировать по городу до двух часов ночи 1 января.

Как сообщает перевозчик, изменения коснутся времени работы таких маршрутов, как №6 «ОК Сипайловский — ТСК „Пушкинский“», №75 «ОАО „Амстар“ — ТСК „Пушкинский“», №51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика», №69 «ДК УМПО — Микрорайон Белореченский», №74 «Уфимский ДОК — Нижегородка — ул. Дзержинского», №226 «Уфимский ДОК — СТЦ „Мега“».

Подробнее ознакомиться с изменениями можно в таблице ниже.

Фото: ГУП «Башавтотранс»

Ранее глава Минтранса РБ Александр Клебанов заявил, что расписание работы общественного транспорта будет изменено с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В указанный период транспорт будет функционировать по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00. Также планируется сократить количество автобусов, выходящих на линию, на 30%.

#Общество#Дороги#Новости Уфы#Новый год#Транспорт#Башавтотранс#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта
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