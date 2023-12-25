Изменения в работе общественного транспорта ждут уфимцев 1 января

Ранее глава Минтранса РБ Александр Клебанов заявил, что расписание работы общественного транспорта будет изменено с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В указанный период транспорт будет функционировать по графику выходного дня — с 8:00 до 20:00. Также планируется сократить количество автобусов, выходящих на линию, на 30%.