Избитый полицейский в Ульяновске: новые детали происшествия

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Согласно рассказу собеседника, трое местных жителей, сопровождаемые двумя девушками, отдыхали в заведении вечером. Несмотря на закрытие заведения, они потребовали дополнительного алкоголя и, получив отказ от официантки, перешли к оскорблениям, пишет RT.
Отмечается, что сотрудник полиции попытался внушить им вести себя прилично. После чего один из нападавших ударил полицейского, а другой нанес удар бутылкой.
По словам источника RT, коллега полицейского попытался разрешить конфликт, но также подвергся нападению. В конечном итоге пострадавший полицейский отправился в туалет, чтобы умыться, и двое человек перекрыли ему путь. Один из них атаковал ножом, порезав куртку, после чего полицейский открыл огонь из травматического пистолета.
Согласно источнику, все нападавшие уже имели судимости: один из них был в черном списке данного заведения, а другой находился под полицейским надзором.
RT смогло связаться с пострадавшим силовиком, который сообщил, что из-за перелома челюсти он не в состоянии разговаривать и не желает раскрывать подробности предварительного следствия.
В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».