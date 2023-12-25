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Избитый полицейский в Ульяновске: новые детали происшествия

Избитый полицейский в Ульяновске: новые детали происшествия

25 декабря 2023, 08:21
Фото: 1MI
По информации, предоставленной RT, источник, знакомый с происшествием, поделился, что пострадавший в настоящее время находится в больнице.

Согласно рассказу собеседника, трое местных жителей, сопровождаемые двумя девушками, отдыхали в заведении вечером. Несмотря на закрытие заведения, они потребовали дополнительного алкоголя и, получив отказ от официантки, перешли к оскорблениям, пишет RT.

Отмечается, что сотрудник полиции попытался внушить им вести себя прилично. После чего один из нападавших ударил полицейского, а другой нанес удар бутылкой.

По словам источника RT, коллега полицейского попытался разрешить конфликт, но также подвергся нападению. В конечном итоге пострадавший полицейский отправился в туалет, чтобы умыться, и двое человек перекрыли ему путь. Один из них атаковал ножом, порезав куртку, после чего полицейский открыл огонь из травматического пистолета.

Согласно источнику, все нападавшие уже имели судимости: один из них был в черном списке данного заведения, а другой находился под полицейским надзором.

RT смогло связаться с пострадавшим силовиком, который сообщил, что из-за перелома челюсти он не в состоянии разговаривать и не желает раскрывать подробности предварительного следствия.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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