Избитый полицейский в Ульяновске: новые детали происшествия

По словам источника RT, коллега полицейского попытался разрешить конфликт, но также подвергся нападению. В конечном итоге пострадавший полицейский отправился в туалет, чтобы умыться, и двое человек перекрыли ему путь. Один из них атаковал ножом, порезав куртку, после чего полицейский открыл огонь из травматического пистолета.