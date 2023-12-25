Иван Гайченя: В уходящем году зафиксирован рост показателей по всем направлениям

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Иван Гайченя, анализируя деятельность компании, утверждает: достигнуто существенное увеличение показателей по всем направлениям деятельности. Прежде всего, акцентировал он, были приняты изменения в федеральном законе «О почтовой связи», в результате чего укреплен правовой статус предприятия. Об этом пишет NewsNN.
В частности, он указал, что в 2023 году была увеличена производительность труда, выросла и зарплата на предприятии более чем на 12%. В этом году глава «Спецсвязи» ожидает прирост по выручке на 16,8% по сравнению с 2022 годом, что составляет почти 2 млрд руб. Данные средства дали возможность профинансировать и нарастить транспортный парк компании почти на 15%, добавил Гайченя.
В настоящий момент «Спецсвязь» лидирует в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, грузов оборонно-промышленного назначения, медицинских препаратов и драгоценных металлов на территории России и стран СНГ. Среди общего числа перевозок наибольшую долю составляют отправления государственной важности. Филиальная сеть насчитывает 77 управлений, 138 отделений и пунктов во всех регионах страны.
По словам Гайченя, в уходящем году на предприятии выросла доля международных грузоперевозок. Активно развиваются партнерские отношения со странами Азии, Африки. Идет развитие транспортных коридоров в Каспийском и Чёрном морях, что является приоритетной задачей на будущий год. Отдельно Гайченя указал, что в ближайших планах — пополнение автопарка предприятия беспилотными транспортными средствами.
Сегодня много внимания на предприятии уделяется цифровизации и модернизации процессов и сервисов. Внедрение проекта под названием «Защищенная сеть» предоставило возможность передавать конфиденциальную информацию через зашифрованные каналы связи, используя отечественное оборудование. Вместе с тем некоторые документы, которые содержат информацию государственной важности, передаются только в бумажном виде.
Также Иван Гайченя заявил, что предприятие может обеспечить доставку посылок даже в самые отдаленные населенные пункты, включая те, где существует угроза возникновения ЧС природного характера. Об этом пишет mosobl.kp.ru.
По словам главы «Спецсвязи», в новом году ЦИК доверит предприятию работу по обеспечению своевременной доставки избирательных бюллетеней в пункты голосования.
«На 2024 год мы также ставим перед собой амбициозные задачи, в том числе прирост основных показателей экономической эффективности деятельности», — сказал Гайченя.