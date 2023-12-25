Иван Гайченя: В уходящем году зафиксирован рост показателей по всем направлениям

В частности, он указал, что в 2023 году была увеличена производительность труда, выросла и зарплата на предприятии более чем на 12%. В этом году глава «Спецсвязи» ожидает прирост по выручке на 16,8% по сравнению с 2022 годом, что составляет почти 2 млрд руб. Данные средства дали возможность профинансировать и нарастить транспортный парк компании почти на 15%, добавил Гайченя.