ГТЛК: В 2024 году заработает программа льготного лизинга БАС

на повышение локализации. Еще одна задача, которую предстоит решить, связана с унификацией компонентов. На сегодня в России не утвержден единый перечень базовых комплектующих, из которых можно создать базу для любого беспилотника. Это ведет к тому, что комплектующие выпускают единично, стоят они дорого, и в случае необходимости запчастей может не хватить.