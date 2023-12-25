ГТЛК: В 2024 году заработает программа льготного лизинга БАС

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В течение нескольких месяцев велась активная работа по разработке и утверждению Национального проекта по развитию беспилотной авиации и Плана первоочередных действий по его реализации, а также были обоснованы беспрецедентные ассигнования в размере 48 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие российской беспилотной авиации в 2024 году.
Для обеспечения потребностей страны на федеральном уровне и в регионах был сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение БАС и услуг с использованием беспилотников, где базовым поставщиком техники выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
Также компания-поставщик разработала программу льготного лизинга БАС, которая начнет действовать с начала 2024 года. Такие механизмы стимулирования спроса позволят обеспечить потребность в беспилотных авиационных системах и развить производство. Если оно станет серийным, то стоимость компонентов и самих изделий будет значительно ниже.
Глава ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что 21 декабря 2023 года Правительство РФ распорядилось профинансировать реализацию программы на сумму в размере 2,5 миллиарда рублей в 2024 году. Кроме этого, ГТЛК планирует привлечь еще 600 миллионов рублей с финансового рынка. Планируется, что в следующем году ГТЛК поставит в лизинг свыше 400 беспилотников по льготным ставкам от 3,5%. Такое предложение для рынка является уникальным.
«Мы уверены, что спрос на участие в программе будет высок, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу дронов. Это направление мы запустили в текущем году и до конца года заключим контракты на поставку в лизинг 200 беспилотников», — рассказал Евгений Дитрих.
Он также отметил, что производителям уже сейчас необходимо начать подготовку к участию в программе. Особый упор при этом нужно сделать
на повышение локализации. Еще одна задача, которую предстоит решить, связана с унификацией компонентов. На сегодня в России не утвержден единый перечень базовых комплектующих, из которых можно создать базу для любого беспилотника. Это ведет к тому, что комплектующие выпускают единично, стоят они дорого, и в случае необходимости запчастей может не хватить.
Дитрих пояснил, что унификация компонентной базы должна осуществляться по принципу конструктора, чтобы можно было собрать любой беспилотник под запрос клиента или доработать узлы. Например, сделать более мощный двигатель или более емкую, но легкую батарею, которая подходила бы к разным моделям.