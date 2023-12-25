Физиолог перечислила самые полезные добавки к кофе

Физиолог Ирина Лялина, декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, рассказала о том, что лимонный сок, кардамон, корица, гвоздика и ваниль могут быть добавлены в кофе и принести много пользы.

Лимонный сок содержит аскорбиновую кислоту, которая помогает иммунной системе, улучшает эластичность стенок кровеносных сосудов и повышает их тонус. Кофе с лимоном может быть полезен для людей с низким давлением и мигренью, передает NEWS.ru. Кардамон помогает снизить вязкость крови и облегчить спазмы кишечника, а корица улучшает умственную активность, физическую выносливость и поддерживает здоровье сосудов. Гвоздика обладает обезболивающим свойством, а натуральная ваниль может снизить риск инсульта, ускорить обменные процессы и замедлить старение. Однако стоит помнить, что кофе может вызывать частое мочеиспускание и «иссушать» организм. Поэтому рекомендуется выпивать дополнительную чашку воды после каждой чашки кофе, чтобы поддерживать гидратацию организма.