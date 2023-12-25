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Posted Вчера, 20:45

Published Вчера, 20:45

Modified Вчера, 20:47

Updated Вчера, 20:47

Эксперты рассказали, как отличить грипп А от ОРВИ

Эксперты рассказали, как отличить грипп А от ОРВИ

25 декабря 2023, 20:45
Фото: 1MI
Грипп А вызвал беспокойство среди жителей России тем, что вирус может привести к смертельному исходу. Вовремя среагировать и не спутать его с простудой — значит предотвратить осложнения после болезни, однако диагноз должен ставить только врач.

Эксперты сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как отличить грипп А от простуды. Оказывается, существуют минимальные различия.

Международный специалист в области биотехнологии и фармацевтики, вирусолог Сергей Вострухов указал, что грипп А заражает людей, животных и птиц. Он имеет более серьезное течение, продолжительность и вероятность осложнений, особенно пневмонии и бактериальных инфекций.

Отличить грипп А от простуды можно на начальной стадии заболевания. У пациентов с гриппом А болезнь начинается с резкого повышения температуры до 39-40 градусов, при этом жаропонижающие препараты часто бывают неэффективны.

«Также при гриппе быстро начинается интоксикация в организме, что проявляется болью в мышцах и костях. При ОРВИ интоксикация невысокая, есть слабость и утомляемость. Сильный озноб и потоотделение более характерны для гриппа, а не для ОРВИ», — добавил Вострухов.

Эксперт напомнил, что поставить правильный диагноз может только врач. При первых признаках инфекции лучше обратиться в больницу.

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