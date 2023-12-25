Эксперты рассказали, как отличить грипп А от ОРВИ

«Также при гриппе быстро начинается интоксикация в организме, что проявляется болью в мышцах и костях. При ОРВИ интоксикация невысокая, есть слабость и утомляемость. Сильный озноб и потоотделение более характерны для гриппа, а не для ОРВИ», — добавил Вострухов.