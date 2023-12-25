Для больниц Уфе закупили потенциально опасное медицинское оборудование

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По версии следствия, в 2020–2023 годы во исполнение государственных контрактов в 10 больниц республики поставлены 34 аппарата искусственной вентиляции легких и один кардиологический монитор. Медицинское оборудование было приобретено на общую сумму более 88 млн рублей.
По итогам экспертизы установлено, что данное оборудование не зарегистрировано на территории РФ, его качество и безопасность его использования невозможно установить и подтвердить. Это, в свою очередь, создает потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан.
В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления лица, причастного к совершенному преступлению. Также проверяются поставщики оборудования. По результатам расследования действиям лиц, ответственных за допущенные нарушения, будет дана правовая оценка.