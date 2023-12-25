Бастрыкин поставил на контроль расследование массовой драки на улице Бессонова в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе на улице Бессонова случился конфликт, который быстро перерос в драку. Один из молодых людей подошел к мужчине и между ними состоялся напряженный диалог. От словесного конфликта ситуация быстро перешла до бурной драки, в которой толпа решила избить мужчину.