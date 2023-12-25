Бастрыкин поставил на контроль расследование массовой драки на улице Бессонова в Уфе

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, обратился к следственным органам с требованием предоставить информацию о ходе расследования атаки на 47-летнего мужчину. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что инцидент возник после попытки группы молодых людей, возрастом от 16 до 20 лет, украсть телефон из магазина бытовой электроники. Покупатель, ставший свидетелем преступления, выразил свое неодобрение и помешал им в совершении поступка. Последствием этого стало нападение на него со стороны подростков вне здания магазина.
Ранее Mkset сообщал, что в Уфе на улице Бессонова случился конфликт, который быстро перерос в драку. Один из молодых людей подошел к мужчине и между ними состоялся напряженный диалог. От словесного конфликта ситуация быстро перешла до бурной драки, в которой толпа решила избить мужчину.
Следственными органами СУ СК России по Республике Башкортостан по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует получить отчет о ходе расследования этого инцидента.