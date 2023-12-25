Башкирия вошла в топ-15 рейтинга регионов по благоустройству

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В рейтинге российских регионов, оцениваемом РИА Рейтинг, Башкирия достигла 11-й позиции в свежем рейтинге благоустройства регионов, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом. Тогда Башкортостан занимал 13-е место с баллом 58,94. В текущем году рейтинговый балл возрос до 59,89.
В списке регионов-лидеров закрепились Москва и Петербург, а также Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и подмосковные территории. В первой десятке рейтинга также попали Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская область и Краснодарский край.
Отметим, что общий рейтинг составлен на основе усредненных показателей регионов в различных категориях, включая социально-экономическое развитие, качество жизни, уровень богатства населения, здоровый образ жизни и прогресс в научно-технической сфере за 2023 год.