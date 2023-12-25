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Башкирия заняла 11 место в итоговом рейтинге регионов за 2023 год

Башкирия вошла в топ-15 рейтинга регионов по благоустройству

25 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI

Башкирия заняла 11 место в итоговом рейтинге регионов за 2023 год

В 2023 году индекс регионального благосостояния основан на качестве жизни, социально-экономическом положении, рынке труда, благополучии, научно-технологическом развитии и здоровом образе жизни.

В рейтинге российских регионов, оцениваемом РИА Рейтинг, Башкирия достигла 11-й позиции в свежем рейтинге благоустройства регионов, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом. Тогда Башкортостан занимал 13-е место с баллом 58,94. В текущем году рейтинговый балл возрос до 59,89.

В списке регионов-лидеров закрепились Москва и Петербург, а также Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и подмосковные территории. В первой десятке рейтинга также попали Нижегородская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская область и Краснодарский край.

Отметим, что общий рейтинг составлен на основе усредненных показателей регионов в различных категориях, включая социально-экономическое развитие, качество жизни, уровень богатства населения, здоровый образ жизни и прогресс в научно-технической сфере за 2023 год.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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