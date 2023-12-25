Башкирия вошла в топ-15 рейтинга регионов по благоустройству

В рейтинге российских регионов, оцениваемом РИА Рейтинг, Башкирия достигла 11-й позиции в свежем рейтинге благоустройства регионов, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом. Тогда Башкортостан занимал 13-е место с баллом 58,94. В текущем году рейтинговый балл возрос до 59,89.