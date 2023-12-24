Всё меньше пар в Башкирии заключают браки

Количество разводов уменьшилось в отношении «год к году» на 343 человек, однако выросло по сравнению с предыдущим месяцем с 1400 до 1500 случаев. По коэффициенту разводов Башкирия имеет хорошие показатели по сравнению с ПФО — 4,1 случая 1000 человек населения против 4,2. В Татарии этот показатель составляет 3,6, а лучший в округе — Республика Мордовия с 2,9 случаями разводов.