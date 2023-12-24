Всё меньше пар в Башкирии заключают браки

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:40
В Башкирии количество бракосочетаний уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 5,78%. Об этом рассказали в Башкортостанстате.
По обновлённой информации, с января по октябрь 2023 года в Башкирии зарегистрировали 19 839 пар, тогда как за 10 месяцев 2022 года таких было 21 055.
В октябре в республике появилось 1700 новых семей, тогда как в сентябре в официальные отношения вступили 2400 пар. В октябре 2022 года произошло 2,5 тыс бракосочетаний, в позапрошлом году — 1900.
В расчёте на 1000 человек приходится 5,8 бракосочетаний. По этому показателю регион отстаёт от средних значений в Приволжском федеральном округе, где в среднем на 1000 человек приходится 6,2 заключений семейных уз. Лидирует по коэффициенту брачности Пермский край с 6,7 бракосочетаниями на 1000 человек.
Количество разводов уменьшилось в отношении «год к году» на 343 человек, однако выросло по сравнению с предыдущим месяцем с 1400 до 1500 случаев. По коэффициенту разводов Башкирия имеет хорошие показатели по сравнению с ПФО — 4,1 случая 1000 человек населения против 4,2. В Татарии этот показатель составляет 3,6, а лучший в округе — Республика Мордовия с 2,9 случаями разводов.
Тем временем в регионе увеличилась смертность трудоспособного населения. Убыль населения составляет почти 10 тыс человек.