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Проект крематория в Уфе получил положительное заключение госэкспертизы

Власти Уфы снова заговорили о строительстве крематория

24 декабря 2023, 09:01
Фото: 1MI

Проект крематория в Уфе получил положительное заключение госэкспертизы

Известная примерная стоимость проекта.

Проект крематория в Орджоникидзевском районе получил положительное заключение республиканского Управления госэкспертизы. Об этом сообщает телеканал «РБК Уфа», на запрос которого ответили в пресс-службе мэрии.

Первый проект крематория, разработанный ГБУ «Республиканский градостроительный центр», не соответствовал нормативам. Летом редакции mkset.ru в пресс-службе городской администрации ответили, что планы по строительству крематория не поменялись.

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Крематорий планируется построить на севере Уфы, рядом с заброшенным посёлком Новоалександровка. Сроки строительства не называются, но оценочная стоимость составляет 309 млн рублей. Источники финансирования не определены.

#Общество#Уфа#Строительство#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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