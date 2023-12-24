Власти Уфы снова заговорили о строительстве крематория

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Проект крематория в Орджоникидзевском районе получил положительное заключение республиканского Управления госэкспертизы. Об этом сообщает телеканал «РБК Уфа», на запрос которого ответили в пресс-службе мэрии.
Первый проект крематория, разработанный ГБУ «Республиканский градостроительный центр», не соответствовал нормативам. Летом редакции mkset.ru в пресс-службе городской администрации ответили, что планы по строительству крематория не поменялись.
Крематорий планируется построить на севере Уфы, рядом с заброшенным посёлком Новоалександровка. Сроки строительства не называются, но оценочная стоимость составляет 309 млн рублей. Источники финансирования не определены.