Вахтовики Ленары Ивановой, разводы в Башкирии и самые дефицитные профессии Уфы

Зато по «деньгам до получки» мы в числе лидеров в федеральном масштабе. В Башкирии за 11 месяцев 2023 года выдали более 100 тыс микрозаймов. По этому показателю мы опережаем всех соседей и даже Северную столицу. Печальную статистику омрачает и то, что в лидирующей пятёрке только мы и Подмосковье прибавили в ноябре в количестве микрозаймов.