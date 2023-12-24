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Вахтовики Ленары Ивановой, разводы в Башкирии и самые дефицитные профессии Уфы

Вахтовики Ленары Ивановой, разводы в Башкирии и самые дефицитные профессии Уфы

24 декабря 2023, 16:58
Главное за 24 декабря — в дайджесте mkset.ru.

Трудовая инспекция рассказала о смертности на рабочих местах. Из 3 погибших, 2 — водители. Инспекторы выявили несчастный случай на производстве, произошедший весной — пострадал рабочий «Баймакского водоканала».

Министр труда Башкирии Ленара Иванова в интервью рассказала о том, что её брат — вахтовик. Наблюдая за ним, она пришла к выводу — Башкирия поставляет вахтовиков в другие регионы не потому что у нас зарплаты маленькие, а потому что привычка у народа сформировалась.

Если вы — сверловщик, то можете считать свою профессию самой престижной в городе, не задумываясь о вахте. По данным мэрии Уфы, сверловщикам предлагают самую высокую начальную зарплату. Также работодатели готовы платить высокие зарплаты токарям, водителям, инженерам КИПиА и главному бухгалтеру.

В Башкирии снизилось количество бракосочетаний и разводов. Если по разводам в республике всё не так плохо, как у соседей, то по количеству новых зарегистрированных семейных пар мы отстаём не только от Татарии, но и других регионов ПФО.

Зато по «деньгам до получки» мы в числе лидеров в федеральном масштабе. В Башкирии за 11 месяцев 2023 года выдали более 100 тыс микрозаймов. По этому показателю мы опережаем всех соседей и даже Северную столицу. Печальную статистику омрачает и то, что в лидирующей пятёрке только мы и Подмосковье прибавили в ноябре в количестве микрозаймов.

Убыль населения в Башкирии приближается к критической отметке
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#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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