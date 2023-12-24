В Уфе назвали самые высокооплачиваемые профессии

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Пресс-служба уфимской мэрии опубликовала списки работодателей, лидирующих по количеству вакансий и предлагаемой зарплате.
По версии администрации, самая высокая зарплата предлагается сверловщикам ПАО «ОДК-УМПО» — им готовы платить от 100 тысяч рублей. Следом идут водитель автомобиля в ООО «Эколит» (от 90 до 120 тысяч), геофизик и оператор в ООО «НПФ Геопоиск» (от 80 до 160 тыс рублей, токарь в кадровое агентство «Вариант» (от 71 тыс рублей), инженер КИПиА в ООО «Башвтормет» (от 70 тыс рублей) и главный бухгалтер в мебельный магазин ООО «ЭйБиСи Хоум» (от 70 тыс рублей).
Больше всего кадров требуется в ООО «Глобал Фуд Уфа» (сеть ресторанов Rostic's), которой не хватает 234 сотрудников.
На втором месте — филиал «Башавтотранса» УПАТП №1 со 111 вакансиями, на третьем — частная охранная организация «Центр безопасности», где требуется 99 человек.
Сегодня стало известно, что водители чаще всего подвергаются несчастным случаям на рабочем месте.