В Уфе назвали самые высокооплачиваемые профессии

По версии администрации, самая высокая зарплата предлагается сверловщикам ПАО «ОДК-УМПО» — им готовы платить от 100 тысяч рублей. Следом идут водитель автомобиля в ООО «Эколит» (от 90 до 120 тысяч), геофизик и оператор в ООО «НПФ Геопоиск» (от 80 до 160 тыс рублей, токарь в кадровое агентство «Вариант» (от 71 тыс рублей), инженер КИПиА в ООО «Башвтормет» (от 70 тыс рублей) и главный бухгалтер в мебельный магазин ООО «ЭйБиСи Хоум» (от 70 тыс рублей).