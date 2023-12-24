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Стали известны компании в Уфе, которым требуется больше всего работников

В Уфе назвали самые высокооплачиваемые профессии

24 декабря 2023, 08:10
Фото: 1MI

Стали известны компании в Уфе, которым требуется больше всего работников

Больше всего готовы платить производственным работникам.

Пресс-служба уфимской мэрии опубликовала списки работодателей, лидирующих по количеству вакансий и предлагаемой зарплате.

По версии администрации, самая высокая зарплата предлагается сверловщикам ПАО «ОДК-УМПО» — им готовы платить от 100 тысяч рублей. Следом идут водитель автомобиля в ООО «Эколит» (от 90 до 120 тысяч), геофизик и оператор в ООО «НПФ Геопоиск» (от 80 до 160 тыс рублей, токарь в кадровое агентство «Вариант» (от 71 тыс рублей), инженер КИПиА в ООО «Башвтормет» (от 70 тыс рублей) и главный бухгалтер в мебельный магазин ООО «ЭйБиСи Хоум» (от 70 тыс рублей).

Больше всего кадров требуется в ООО «Глобал Фуд Уфа» (сеть ресторанов Rostic's), которой не хватает 234 сотрудников.

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На втором месте — филиал «Башавтотранса» УПАТП №1 со 111 вакансиями, на третьем — частная охранная организация «Центр безопасности», где требуется 99 человек.

Сегодня стало известно, что водители чаще всего подвергаются несчастным случаям на рабочем месте.

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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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