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В Уфе готовы потратить до 46,1 млн рублей на содержание парков и скверов

В Уфе ищут подрядчика на содержание парков и скверов

24 декабря 2023, 04:49
Фото: 1MI

В Уфе готовы потратить до 46,1 млн рублей на содержание парков и скверов

Средства пойдут на очистку от мусора и снега, полив деревьев и содержание газонов.

Власти Уфы ищут подрядчика на обслуживание двух парков и одного сквера. Заказчиком выступает МБУ «Горзеленхоз».

За 46,1 млн рублей потенциальный победитель госзакупки должен содержать парк «Кашкадан», сквер «Птицы» (оба — в Сипайлово) и парк «Нефтехимиков» (Черниковка). В его обязанности будут входить полив и промывка деревьев, их содержание и ремонт, внесение удобрений, обрезка крон деревьев, лечение деревьев, кустарников, профилактика повреждений, санитарная очистка, посадка новых деревьев (с подготовкой посадочных мест) и кустарников. Подрядчик ответственен за уход за газонами, цветниками, дорожками и площадками, малыми архитектурными формами (например, скамейками, пешеходными мостиками, урнами).

В числе прочих работ — вывоз снега, выявление вредителей, круглосуточная уборка мусора, упавших веток, содержание автостоянок. Приём заявок осуществляется до 9 января.

Контракт должен будет исполняться до 31 декабря 2024 года. Оплатит содержание парков и сквера бюджет Уфы.

#Уфа#Госзакупки#Идэль Гумеров#Сипайлово#Черниковка
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