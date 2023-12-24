В Уфе ищут подрядчика на содержание парков и скверов

За 46,1 млн рублей потенциальный победитель госзакупки должен содержать парк «Кашкадан», сквер «Птицы» (оба — в Сипайлово) и парк «Нефтехимиков» (Черниковка). В его обязанности будут входить полив и промывка деревьев, их содержание и ремонт, внесение удобрений, обрезка крон деревьев, лечение деревьев, кустарников, профилактика повреждений, санитарная очистка, посадка новых деревьев (с подготовкой посадочных мест) и кустарников. Подрядчик ответственен за уход за газонами, цветниками, дорожками и площадками, малыми архитектурными формами (например, скамейками, пешеходными мостиками, урнами).