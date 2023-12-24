В центре Уфы будут перекладывать брусчатку. За сотни миллионов рублей

Подрядчик должен будет отремонтировать участок улицы от улицы Революционной до Кирова протяжённостью 278,46 метров. Для этого он должен будет разобрать покрытия из брусчатки, устроить бортовые камни, водоотводные лотки, дорожное покрытие, освещение, дорожные знаки и нанести разметку.