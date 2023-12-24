В центре Уфы будут перекладывать брусчатку. За сотни миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) Уфы заключило контракт на реконструкцию улицы Ленина. Сумма контракта составила 177 млн рублей.
Подрядчик должен будет отремонтировать участок улицы от улицы Революционной до Кирова протяжённостью 278,46 метров. Для этого он должен будет разобрать покрытия из брусчатки, устроить бортовые камни, водоотводные лотки, дорожное покрытие, освещение, дорожные знаки и нанести разметку.
Начальная цена контракта составляла 180,3 млн рублей, однако единственный участник согласился на снижение на 1,81%. Профинансирует реконструкцию бюджет Уфы. Работы должны начаться 15 мая 2024 года, закончиться — 9 июня 2025 года.
Недавно УСРДИС договорился о реконструкции Затонского шоссе почти за такую же сумму. Подряд получила компания одного из богатейших предпринимателей республики.