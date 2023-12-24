Под Уфой автобус врезался во встречную легковушку. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 06:57
Возле Зубово произошла авария с участие трёх автомобилей, в том числе с автобусом.
По версии госавтоинспекции, иномарка выехала на встречную полосу, задела по касательной машину отечественного производства и лоб в лоб врезалась с пассажирским автобусом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, автобус принадлежит «Башавтотрансу» и перевозил пассажиров по маршруту №126 «Южный автовокзал — „Сады „Автомобилист“.
В салоне автобусе ехали 19 человек. Водитель BMW погиб, также есть 4 пострадавших (из них 3 — пассажиры автобуса), которым потребовалась госпитализация.
На прошлой неделе автобус попал в ДТП возле Затона. В его салоне находились дети.