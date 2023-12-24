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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 06:57

Возле Уфы пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

Под Уфой автобус врезался во встречную легковушку. Есть пострадавшие

24 декабря 2023, 03:12
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Возле Уфы пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

Момент аварии попал на видео.
Видео: Госавтоинспекция Башкортостана

Возле Зубово произошла авария с участие трёх автомобилей, в том числе с автобусом.

По версии госавтоинспекции, иномарка выехала на встречную полосу, задела по касательной машину отечественного производства и лоб в лоб врезалась с пассажирским автобусом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, автобус принадлежит «Башавтотрансу» и перевозил пассажиров по маршруту №126 «Южный автовокзал — „Сады „Автомобилист“.

В салоне автобусе ехали 19 человек. Водитель BMW погиб, также есть 4 пострадавших (из них 3 — пассажиры автобуса), которым потребовалась госпитализация.

На прошлой неделе автобус попал в ДТП возле Затона. В его салоне находились дети.

В Уфе по факту ДТП, в котором пострадало 10 детей, возбудили уголовное дело
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#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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