Под Уфой автобус врезался во встречную легковушку. Есть пострадавшие

По версии госавтоинспекции, иномарка выехала на встречную полосу, задела по касательной машину отечественного производства и лоб в лоб врезалась с пассажирским автобусом. Как сообщили в пресс-службе учреждения, автобус принадлежит «Башавтотрансу» и перевозил пассажиров по маршруту №126 «Южный автовокзал — „Сады „Автомобилист“.