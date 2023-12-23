ВсеПроСпорт обновляет Рейтинг Букмекеров

Далеко не все люди положительно относятся к букмекерским конторам. Связано это с тем, что букмекеры не стремятся изменить общее отношение к себе и индустрии. Они считают, что люди делали, делают и будут делать ставки во все времена. Из-за такой жесткой позиции в обществе сегодня сформировалось устойчивое негативное отношение к индустрии беттинга, что сдерживает ее развитие.