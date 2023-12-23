ВсеПроСпорт обновляет Рейтинг Букмекеров

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
До появления общественно значимых критерием, букмекерские компании на vseprosport оценивались по таким факторам как надежность, качество линий прематч и live, общее впечатление пользователей от сайта, функциональность мобильных приложений, наличии программ лояльности и бонусов, техническая поддержка, маржинальность ставок.
Далеко не все люди положительно относятся к букмекерским конторам. Связано это с тем, что букмекеры не стремятся изменить общее отношение к себе и индустрии. Они считают, что люди делали, делают и будут делать ставки во все времена. Из-за такой жесткой позиции в обществе сегодня сформировалось устойчивое негативное отношение к индустрии беттинга, что сдерживает ее развитие.
Эксперты считают, что для изменения ситуации, необходимо начать с предложения максимально простых и понятных условия для построения игрового процесса. Во-первых, это информирование пользователей о риске игры на реальные деньги. Когда будет четкое понимание возможных результатов игры, тем легче людям будет принимать решение о ставках. Во-вторых, букмекерам надо реализовать на сайте простые инструменты, касающиеся возможности самоограничения и внедрения лимитов на депозиты и ставки. Эти сервисы есть, но в реализации пользоваться ими крайне сложно.
Прозрачность условий сделки, простота функционала сайта, четкое выполнение обязательств букмекера — все это ведет к увеличению лояльности со стороны игроков, и как следствие к развитию индустрии. Такие действия редакция ресурса Всепроспорт считает проявлением социальной ответственности перед игроками. Поэтому принято решение о данного критерия для оценки букмекерских компаний.
Российский спорт поддерживается абсолютно каждым легальным букмекером в РФ. Точная сумма отчислений равна 1,5% Происходит это раз в квартал. С 1 января 2024 года сумма отчислений увеличится до 2%. Ожидается, что ежегодные поступления составят около 20 млрд. рублей. Важно отметить то, что букмекеры могут самостоятельно увеличивать свой вклад в развитие российского спорта и выбирать каким федерациям они планируют осуществлять денежные переводы. Есть возможность даже финансировать построение новых спортивных сооружений.
Такую деятельность редакция ВсеПроСпорт считает существенной. После обновления рейтинга появится понимание того, какие букмекеры наиболее заинтересованы в поддержке отечественного спорта.