Важную транспортную артерию перекроют в Уфе уже сегодня

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как пояснили в администрации, ограничения проезда по Шакшинскому мосту в Уфе вводятся в связи с необходимостью проведения геодезического мониторинга объекта.
В частности, сегодня 23-го декабря мост будет закрыт для общего использования на один час, с 13:00 до 14:00, чтобы специалисты могли выполнить необходимые измерения и оценки состояния конструкции.
Во время этих работ автомобили экстренных служб все же смогут проехать по одной выделенной полосе. Жителям и посетителям Уфы следует принять во внимание эти временные изменения в дорожном движении и заранее спланировать альтернативные маршруты для избежания задержек в своих поездках.