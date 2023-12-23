Важную транспортную артерию перекроют в Уфе уже сегодня

Во время этих работ автомобили экстренных служб все же смогут проехать по одной выделенной полосе. Жителям и посетителям Уфы следует принять во внимание эти временные изменения в дорожном движении и заранее спланировать альтернативные маршруты для избежания задержек в своих поездках.