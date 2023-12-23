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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Уфе 23 декабря на час перекроют движение по Шакшинскому мосту

Важную транспортную артерию перекроют в Уфе уже сегодня

23 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

В Уфе 23 декабря на час перекроют движение по Шакшинскому мосту

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Как пояснили в администрации, ограничения проезда по Шакшинскому мосту в Уфе вводятся в связи с необходимостью проведения геодезического мониторинга объекта.

В частности, сегодня 23-го декабря мост будет закрыт для общего использования на один час, с 13:00 до 14:00, чтобы специалисты могли выполнить необходимые измерения и оценки состояния конструкции.

Во время этих работ автомобили экстренных служб все же смогут проехать по одной выделенной полосе. Жителям и посетителям Уфы следует принять во внимание эти временные изменения в дорожном движении и заранее спланировать альтернативные маршруты для избежания задержек в своих поездках.

#Общество#Город#Башкирия#Ремонт дорог#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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