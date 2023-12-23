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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Уфе задержали участников массовой драки на улице Бессонова

В Уфе цыгане устроили массовую драку: известны подробности конфликта

23 декабря 2023, 09:38
Фото: Midjourney

В Уфе задержали участников массовой драки на улице Бессонова

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ

В Уфе на улице Бессонова случился неожиданный конфликт, который быстро перерос в настоящую потасовку. Уроженцы различных регионов, в том числе из Челябинской и Ульяновской областей, оказались вовлечены в физическую схватку.

По информации телеграмм-канала «Честно говоря», один из цыган подошел к мужчине и между ними состоялся напряженный диалог. От словесного конфликта ситуация быстро перешла до бурной драки, в которой толпа решила избить мужчину.

Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу ситуации.

«Участники были установлены полицейскими и доставлены в отдел для разбирательства. Ими оказались уроженцы нескольких районов республики, а также Челябинской и Ульяновской областей. В отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Пострадавшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.», — прокомментировали в ведомстве.
#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Массовая драка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Виалина Ахсанова
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