В Уфе цыгане устроили массовую драку: известны подробности конфликта

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Уфе на улице Бессонова случился неожиданный конфликт, который быстро перерос в настоящую потасовку. Уроженцы различных регионов, в том числе из Челябинской и Ульяновской областей, оказались вовлечены в физическую схватку.
По информации телеграмм-канала «Честно говоря», один из цыган подошел к мужчине и между ними состоялся напряженный диалог. От словесного конфликта ситуация быстро перешла до бурной драки, в которой толпа решила избить мужчину.
Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ за комментарием по поводу ситуации.
«Участники были установлены полицейскими и доставлены в отдел для разбирательства. Ими оказались уроженцы нескольких районов республики, а также Челябинской и Ульяновской областей. В отношении них составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“. Пострадавшему выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.», — прокомментировали в ведомстве.