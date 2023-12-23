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В Уфе состоялся предпремьерный показ сказочного фильма «Бременские музыканты»

В Уфе состоялся предпремьерный показ сказочного фильма «Бременские музыканты»

23 декабря 2023, 12:58
Фото: trite.ru
Сегодня, 23 декабря, в Уфе состоялся предпремьерный показ фильма «Бременские музыканты». Фильм отлично подходит для семейного просмотра, поэтому многие пришли на показ с детьми. И судя по реакции зрителей после киносеанса, фильм понравился, и детям, и взрослым.

В фильме сохранилась фабула советского мультфильма про бременских музыкантов, песни, герои и взаимоотношения, но при этом расширились миры Трубадура, Короля и разбойников. Так, по сюжету, Трубадур и его друзья — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением.

В фильме звучат легендарные песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, а также композиции, которые специально для фильма написал популярный композитор и продюсер Максим Фадеев. Все песни актеры исполняют сами.

Фильм-приключение создан студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино. Режиссером выступил Алексей Нужный («Я худею», «Огонь»)

Фото: kinopoisk.ru

Напомним, мультфильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской вышел на экраны в 1969 году. Это музыкальная фантазия на темы одноимённой сказки братьев Гримм, ставшая популярной в СССР благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым на слова Юрия Энтина с элементами рок-н-ролла. Параллельно с выходом мультфильма была выпущена версия на грампластинках. Олег Анофриев озвучил и спел песни практически всех героев мультфильма. В дальнейшем было выпущено продолжение под названием «По следам бременских музыкантов» (1973).

— «Бременские музыканты» — безусловно яркая, запоминающаяся история, которая еще в анимационном воплощении обрела своих поклонников на долгие годы вперед, — отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором. Эта лента понравится и детям, и взрослым, объединив разные поколения у экранов, а побыть вместе — лучшее, что можно сделать в новогодние праздники.

#Культура#Андрей Королев#Уфа
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