В Уфе состоялся предпремьерный показ сказочного фильма «Бременские музыканты»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В фильме сохранилась фабула советского мультфильма про бременских музыкантов, песни, герои и взаимоотношения, но при этом расширились миры Трубадура, Короля и разбойников. Так, по сюжету, Трубадур и его друзья — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением.
В фильме звучат легендарные песни Геннадия Гладкова и Юрия Энтина, а также композиции, которые специально для фильма написал популярный композитор и продюсер Максим Фадеев. Все песни актеры исполняют сами.
Фильм-приключение создан студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино. Режиссером выступил Алексей Нужный («Я худею», «Огонь»)
Напомним, мультфильм «Бременские музыканты» режиссера Инессы Ковалевской вышел на экраны в 1969 году. Это музыкальная фантазия на темы одноимённой сказки братьев Гримм, ставшая популярной в СССР благодаря музыке, написанной Геннадием Гладковым на слова Юрия Энтина с элементами рок-н-ролла. Параллельно с выходом мультфильма была выпущена версия на грампластинках. Олег Анофриев озвучил и спел песни практически всех героев мультфильма. В дальнейшем было выпущено продолжение под названием «По следам бременских музыкантов» (1973).
— «Бременские музыканты» — безусловно яркая, запоминающаяся история, которая еще в анимационном воплощении обрела своих поклонников на долгие годы вперед, — отметила председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. — Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором. Эта лента понравится и детям, и взрослым, объединив разные поколения у экранов, а побыть вместе — лучшее, что можно сделать в новогодние праздники.