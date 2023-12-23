В Уфе состоялся предпремьерный показ сказочного фильма «Бременские музыканты»

В фильме сохранилась фабула советского мультфильма про бременских музыкантов, песни, герои и взаимоотношения, но при этом расширились миры Трубадура, Короля и разбойников. Так, по сюжету, Трубадур и его друзья — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением.