Уфимец возмутился растаявшим ледовым городком на площади Орджоникидзе

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В видеоролике, распространенном через телеграмм-канал Ufa_rb, уфимец поделился кадрами, на которых запечатлено, как тают ледяные сооружения на площади Орджоникидзе.
Вследствие недавнего потепления в столичном регионе республики, где температура стабильно остается выше нуля, ледяные городки, в том числе и в районе Черниковки, превращаются в лужи. Автор ролика шуточно предположил, что на месте прежнего ледового городка теперь может появиться водный аттракцион для детских игр.
В комментариях к ролику жители отреагировали неоднозначно:
«Погода не предсказуема. Мне жалко тех кто строил и все на смарку. Деток тоже жалко. Больше всех они ждут эти городки и горки.», — высказался житель с коротким ником «Е».
«Восстановят, уже подмораживать начало. Не надо так паниковать.», — прокомментировала Яна.
«Да о потеплении всё синоптики говорили, температурные качели весь декабрь. Где было здравомыслие городских чиновников? Новогодние городки можно было организовать по другому: современная иллюминация, красивые фото зоны, а для детей качели-карусели. Посмотрите как красиво выглядят Москва и Питер без единой снежинки», — отметил пользователь с ником «Poleksena»
Mkset обратился в пресс-службу Орджоникидзевского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем ответ сразу после получения.