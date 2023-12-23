mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Уфе на площади Орджоникидзе растаял ледовый городок

Уфимец возмутился растаявшим ледовым городком на площади Орджоникидзе

23 декабря 2023, 07:49
Фото: скрин видео Ufa_rb

В Уфе на площади Орджоникидзе растаял ледовый городок

Житель Уфы показал как сейчас выглядит ледовый городок.

В видеоролике, распространенном через телеграмм-канал Ufa_rb, уфимец поделился кадрами, на которых запечатлено, как тают ледяные сооружения на площади Орджоникидзе.

Вследствие недавнего потепления в столичном регионе республики, где температура стабильно остается выше нуля, ледяные городки, в том числе и в районе Черниковки, превращаются в лужи. Автор ролика шуточно предположил, что на месте прежнего ледового городка теперь может появиться водный аттракцион для детских игр.

В комментариях к ролику жители отреагировали неоднозначно:

«Погода не предсказуема. Мне жалко тех кто строил и все на смарку. Деток тоже жалко. Больше всех они ждут эти городки и горки.», — высказался житель с коротким ником «Е».
«Восстановят, уже подмораживать начало. Не надо так паниковать.», — прокомментировала Яна.
«Да о потеплении всё синоптики говорили, температурные качели весь декабрь. Где было здравомыслие городских чиновников? Новогодние городки можно было организовать по другому: современная иллюминация, красивые фото зоны, а для детей качели-карусели. Посмотрите как красиво выглядят Москва и Питер без единой снежинки», — отметил пользователь с ником «Poleksena»

Mkset обратился в пресс-службу Орджоникидзевского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Видео: Ufa_rb
#Общество#Город#Видео#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
Вчера, 07:35
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
Вчера, 05:13
В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха
Вчера, 03:40
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Вчера, 05:44
Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Вчера, 03:19
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
21 декабря, 06:00