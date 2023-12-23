Уфимец возмутился растаявшим ледовым городком на площади Орджоникидзе

Вследствие недавнего потепления в столичном регионе республики, где температура стабильно остается выше нуля, ледяные городки, в том числе и в районе Черниковки, превращаются в лужи. Автор ролика шуточно предположил, что на месте прежнего ледового городка теперь может появиться водный аттракцион для детских игр.