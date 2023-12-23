Стало известно кто занял пост мэра Кумертау

Олег Анатольевич, 53-летний уроженец Рудного в Казахстане, переехал в Кумертау в 1994 году вместе со своей семьей. После окончания медицинского факультета Оренбургского университета, он начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-нарколога в местной больнице. Его усилия привели к открытию специализированного наркологического центра в 2003 году. Продвигаясь по карьерной лестнице, в 2013 году он взял на себя управление городской больницей, а затем в 2016 году ему доверили руководство городским Советом в качестве председателя.