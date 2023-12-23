Стало известно кто занял пост мэра Кумертау

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На 57 заседании Совета депутаты единогласно утвердили решение о назначении на должность главы Администрации городского округа город Кумертау Астахова Олега Анатольевича. Об этом сообщает официальный сайт Совета городского округа города Кумертау.
Олег Анатольевич, 53-летний уроженец Рудного в Казахстане, переехал в Кумертау в 1994 году вместе со своей семьей. После окончания медицинского факультета Оренбургского университета, он начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-нарколога в местной больнице. Его усилия привели к открытию специализированного наркологического центра в 2003 году. Продвигаясь по карьерной лестнице, в 2013 году он взял на себя управление городской больницей, а затем в 2016 году ему доверили руководство городским Советом в качестве председателя.
Отметим, что Олег Астахов вступил в должность исполняющего обязанности главы администрации после того, как освободился от ролей главврача и председателя Горсовета. Это событие произошло сразу после ухода Олега Фролова с поста мэра Кумертау, который добровольно ушел с должности, завершив свои обязательства 30 ноября этого года.