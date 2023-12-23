mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Должность главы администрации Кумертау занял Олег Астахов

Стало известно кто занял пост мэра Кумертау

23 декабря 2023, 10:33

Должность главы администрации Кумертау занял Олег Астахов

Об этом сообщили на официальном сайте Совета городского округа города Кумертау.

На 57 заседании Совета депутаты единогласно утвердили решение о назначении на должность главы Администрации городского округа город Кумертау Астахова Олега Анатольевича. Об этом сообщает официальный сайт Совета городского округа города Кумертау.

Олег Анатольевич, 53-летний уроженец Рудного в Казахстане, переехал в Кумертау в 1994 году вместе со своей семьей. После окончания медицинского факультета Оренбургского университета, он начал свою профессиональную деятельность в качестве врача-нарколога в местной больнице. Его усилия привели к открытию специализированного наркологического центра в 2003 году. Продвигаясь по карьерной лестнице, в 2013 году он взял на себя управление городской больницей, а затем в 2016 году ему доверили руководство городским Советом в качестве председателя.

Отметим, что Олег Астахов вступил в должность исполняющего обязанности главы администрации после того, как освободился от ролей главврача и председателя Горсовета. Это событие произошло сразу после ухода Олега Фролова с поста мэра Кумертау, который добровольно ушел с должности, завершив свои обязательства 30 ноября этого года.

#Политика#Общество#Город#Башкирия#Кадровые перестановки#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
Вчера, 07:35
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
Вчера, 05:13
В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха
Вчера, 03:40
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Вчера, 05:44
Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Вчера, 03:19
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
21 декабря, 06:00