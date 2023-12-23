Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем

Что касается районов республики, то на первом месте по количеству смертей стоят Абзелиловский и Уфимский районы, где было зафиксировано по 7 случаев. За ними следуют Мелеузовский и Мишкинский районы с 5 случаями. Иглинский, Салаватский, Татышлинский и Туймазинский районы зарегистрировали по 4 случая смерти.