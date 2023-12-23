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В Башкирии выросло число летальных отравлений алкоголем

Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем

23 декабря 2023, 05:01
Фото: 1MI

В Башкирии выросло число летальных отравлений алкоголем

Всего с января по ноябрь 2023 года в республике из-за отравления спиртным погибло 154 человек, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Самый высокий уровень смертности от алкоголя зарегистрирован в Уфе, где число утрат составило 31. На второй строчке разместился Стерлитамак, где погибло 11 человек. на третьей — Белорецк с 6 летальными исходами.

В пятерке лидеров также находятся Мелеуз с 3 случаями, а также Бирск, Ишимбай, Кумертау, Нефтекамск, Салават и Учалы, каждый из которых потерял по 2 человека. Список продолжают Баймак, Белебей, Благовещенск, Давлеканово и Дюртюли, где зарегистрирован по одному летальному исходу.

Что касается районов республики, то на первом месте по количеству смертей стоят Абзелиловский и Уфимский районы, где было зафиксировано по 7 случаев. За ними следуют Мелеузовский и Мишкинский районы с 5 случаями. Иглинский, Салаватский, Татышлинский и Туймазинский районы зарегистрировали по 4 случая смерти.

В предыдущем году число летальных случаев от алкогольных отравлений было ниже. В период с января по ноябрь 2022 года зафиксировано 146 смертей, связанных с употреблением алкоголя.

#Общество#Башкирия#Алкоголь#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Отравление алкоголем
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