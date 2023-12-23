Из окна второго этажа частного дома в Уфе выпал полуторогодовалый малыш

В Уфе из окна второго этажа выпал ребенок. Управление гражданской защиты Уфы сообщает, что происшествие произошло в частном доме по ул. 2-я Перевалочная. Во время инцидента мальчик, которому было всего полтора года, находился под присмотром своего старшего брата. Их родителей в этот момент дома не было.