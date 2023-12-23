Из окна второго этажа частного дома в Уфе выпал полуторогодовалый малыш

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Уфе из окна второго этажа выпал ребенок. Управление гражданской защиты Уфы сообщает, что происшествие произошло в частном доме по ул. 2-я Перевалочная. Во время инцидента мальчик, которому было всего полтора года, находился под присмотром своего старшего брата. Их родителей в этот момент дома не было.
После падения бригада медиков отправила ребенка в медицинское учреждение. В данный момент выясняются все детали и обстоятельства, приведшие к этому инциденту.
Ранее Mkset сообщал о подобном происшествие. В Октябрьском 11 летняя девочка упала из окна второго этажа. В пресс-службе МВД по РБ отмечали, что скорее всего произошёл несчастный случай.