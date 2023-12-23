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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Уфе ребенок выпал из окна частного дома

Из окна второго этажа частного дома в Уфе выпал полуторогодовалый малыш

23 декабря 2023, 12:20
Фото: Midjourney

В Уфе ребенок выпал из окна частного дома

Об этом сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.
Сюжет
Дети

В Уфе из окна второго этажа выпал ребенок. Управление гражданской защиты Уфы сообщает, что происшествие произошло в частном доме по ул. 2-я Перевалочная. Во время инцидента мальчик, которому было всего полтора года, находился под присмотром своего старшего брата. Их родителей в этот момент дома не было.

После падения бригада медиков отправила ребенка в медицинское учреждение. В данный момент выясняются все детали и обстоятельства, приведшие к этому инциденту.

Ранее Mkset сообщал о подобном происшествие. В Октябрьском 11 летняя девочка упала из окна второго этажа. В пресс-службе МВД по РБ отмечали, что скорее всего произошёл несчастный случай.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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