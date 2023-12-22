«Зов народа» и ФПБК назвали «голую вечеринку» чертовщиной и бесовщиной

Абравитова также отметила, что когда границы между добром и злом стираются, появляется «чертовщина». В этом году многие регионы и города решили ограничить празднование Нового года, чтобы направить деньги на борьбу с COVID-19. Однако, есть люди, которые не тратят деньги на хорошие цели, а просто тратят их на развлечения и пошлость.