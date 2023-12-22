«Зов народа» и ФПБК назвали «голую вечеринку» чертовщиной и бесовщиной

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Эксперты из организаций «Зов народа» и ФПБК назвали эту вечеринку «чертовщиной» и «бесовщиной». Они также призвали участников проявить совесть и не проводить подобные мероприятия в период социально-важных событий.
Известная эзотерик Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему люди в трудные времена выбирают «темную сторону». По ее мнению, данная вечеринка является своеобразным способом справиться с неопределенностью и страхом. В таких случаях активизируются различные механизмы релаксации, которые могут проявиться в виде чрезмерного питания, употребления алкоголя или проведения подобных вечеринок с эротическими и порнографическими намеками.
Абравитова также отметила, что когда границы между добром и злом стираются, появляется «чертовщина». В этом году многие регионы и города решили ограничить празднование Нового года, чтобы направить деньги на борьбу с COVID-19. Однако, есть люди, которые не тратят деньги на хорошие цели, а просто тратят их на развлечения и пошлость.
Такие люди всегда существовали и будут существовать, считает Абравитова. Они гордятся своим образом жизни и считают его нормальным, независимо от происходящих событий вокруг.