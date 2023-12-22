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«Зов народа» и ФПБК назвали «голую вечеринку» чертовщиной и бесовщиной

«Зов народа» и ФПБК назвали «голую вечеринку» чертовщиной и бесовщиной

22 декабря 2023, 13:43
Фото: 1MI
Блогерша Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку в клубе Мутабор, которая вызвала негодование общественности. Гости мероприятия, среди которых были многие известные представители шоу-бизнеса, танцевали в провокационных нарядах, а некоторые даже были полностью голыми.

Эксперты из организаций «Зов народа» и ФПБК назвали эту вечеринку «чертовщиной» и «бесовщиной». Они также призвали участников проявить совесть и не проводить подобные мероприятия в период социально-важных событий.

Известная эзотерик Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему люди в трудные времена выбирают «темную сторону». По ее мнению, данная вечеринка является своеобразным способом справиться с неопределенностью и страхом. В таких случаях активизируются различные механизмы релаксации, которые могут проявиться в виде чрезмерного питания, употребления алкоголя или проведения подобных вечеринок с эротическими и порнографическими намеками.

Абравитова также отметила, что когда границы между добром и злом стираются, появляется «чертовщина». В этом году многие регионы и города решили ограничить празднование Нового года, чтобы направить деньги на борьбу с COVID-19. Однако, есть люди, которые не тратят деньги на хорошие цели, а просто тратят их на развлечения и пошлость.

Такие люди всегда существовали и будут существовать, считает Абравитова. Они гордятся своим образом жизни и считают его нормальным, независимо от происходящих событий вокруг.

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