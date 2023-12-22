Житель Сахалина получил почетную награду из рук министра труда РФ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Антон Мамонов блестяще выступил в номинации «Лучший карьерный консультант». Мужчина работает в кадровом центре Южно-Сахалинска меньше двух лет, но уже зарекомендовал себя как неравнодушный и клиентоцентричный специалист. Он проводит уроки профориентации, помогает составить резюме, готовит кандидата к собеседованию, а при необходимости подбирает образовательные курсы.
«Думаю, одним из факторов успеха стала моя внутренняя убежденность, что нет трудных клиентов, есть интересные. Работа с людьми мне идеально подходит. Я продолжу помогать соискателям реализовывать себя. Ведь именно это главное в моей работе», — рассказал Антон Мамонов.
На конкурс островитянин представил уникальный для Сахалина проект «Соискатель глазами работодателя». Это тренинг для безработных граждан, где на практике разыгрываются реальные кейсы собеседований. Методика помогает кандидатам обрести уверенность в своих силах и успешно трудоустроиться. А Антону его инициатива помогла войти в число призеров федерального конкурса и получить награду из рук главы Минтруда РФ.
«В 2023 году конкурс стал масштабнее. Он объединил уже 66 субъектов страны. Надеюсь, что в будущем география этого профессионального состязания будет расширяться», — подчеркнул министр труда и социального развития России Антон Котяков.
Сегодня кадровые центры Сахалинской области не только подбирают вакансии для соискателей и оформляют пособие по безработице. Специалисты учреждений постоянно повышают квалификацию и внедряют новые форматы работы с соискателями и бизнесом.
«Благодаря такому клиентоцентричному подходу показатель безработицы в Сахалинской области остается самым низким по Дальневосточному Федеральному округу», — рассказала руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич.