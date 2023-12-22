Заминированные школы, температурные рекорды и цены на яйца в Башкирии

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 18:42
Ратмир Мавлиев получил представление от прокуратуры из-за выбоин и глубоких ям на дорогах. Уфимская прокуратура отреагировала на массовые жалобы граждан и публикации в СМИ об авариях на проспекте Салавата Юлаева. Напомним, позавчера вечером десятки машин получили пробитие шин из-за ямы, образовавшейся под развязкой с улицей Кирова и Минигали Губайдуллина. Госавтоинспекция насчитала 24 пострадавших автомобилей. Также несколько автомобилей пострадало сегодня в результате наезда на ямы на улице Трамвайной.
Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха. Как сообщает Башгидрометцентр, 21 декабря, температура воздуха составляла +3,9°, что является абсолютным максимумом с 1982 года. Интересно, что 41 годом ранее, в аналогичный зимний день 1982 года, термометры показали +2,7°.
В центре Уфы изменится схема движения для пешеходов. Власти Уфы решили переорганизовать пешеходную систему на перекрестке Заки Валиди и Цюрупы.На этом участке дороге, будет работать новая схема П-образного движения для пешеходов. Это решение направлено на снижение количество потенциальных конфликтов между водителями и пешеходами, а также улучшит трафик в этой оживленной зоне.
Массовые проверки водителей пройдут в Уфе в выходные. В Уфе с пятницы по субботу (22 — 23 декабря) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В Уфе была проведена эвакуация детей и учителей из двух школ. По сообщениям одной из них, в ряд школ Уфы пришли письма «о минировании». Эвакуация затронула две школы в районе Сипайлово — №159 и №141. Учащихся младших классов временно разместили в детском саду №65, а старшие классы были переведены в соседнюю школу и центр детского творчества, пока не прибыли родители.
Глава Башкирии подписал указ о снятии Руслана Казыханова с должности советника по науке, который был обвинен в хищении 18,3 млн рублей. Казыханов, который ранее занимал должность генерального директора «Центра науки РБ», был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах, применяя свое служебное положение. По версии следствия, в качестве советника главы Башкирии, он заключил два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ» и представил акты о выполнении работ, которые на самом деле не были выполнены.
По данным Башгидрометцентра, в Башкирии ожидается сохранение теплой и влажной погоды. Синоптики прогнозируют умеренный южный ветер. В отдельных районах возможны небольшие дожди и мокрый снег, а на северо-западе Башкирии ожидается умеренная погода. В связи с этим, Светлана Положенцева, специалист по прогнозированию погоды из Башгидрометцентра, отметила, что такая необычно теплая погода обусловлена приходом циклона с Черного моря.
Илона Анатольевна Макаренко решила отказаться от должности главы Центральной избирательной комиссии республики. Причины ее решения неизвестны, однако ее коллеги одобрили ее отставку. С 2019 года Макаренко занимала пост руководителя Центральной избирательной комиссии Башкирии, активно координируя различные избирательные инициативы на местном уровне, включая выборы в Государственную Думу и местное законодательное собрание — Курултай. На данный момент неизвестно, кто займет место Макаренко и возглавит Центральную избирательную комиссию республики.
Власти Уфы отреагировали на массовую аварию, которая произошла на проспекте Салавата Юлаева. Несколько десятков автомобилей получили проколы колес при съезде на улицу Кирова в направлении «Меги». Водители назвали повреждение дорожного покрытия причиной происшествия. Наша редакция обратилась в мэрию столицы с просьбой узнать причину происшедшего. В пресс-службе подтвердили, что колеса машин получили повреждения из-за ямы на дороге. Дорожные службы оперативно провели ямочный ремонт.
Сегодня в связи с неблагоприятным погодными условиями в уфимском аэропорту было отложено прибытие девяти различных авиарейсов. Специфически, слабая видимость стала причиной задержки десяти входящих рейсов.
Восточный выезд планируется открыть для автомобильного проезда уже через два месяца. По словам Радия Хабирова, досрочное открытие выезда стала возможным благодаря рекордному финансированию строительства и ремонта дорог региона.
Власти Уфы объявили, что в настоящий момент специалисты работают над установкой новой световой конструкции «Звездное небо» на улице Ленина. Таким образом, городские власти опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что иллюминация на объекте перестала работать спустя несколько часов после его установки. К слову, стоимость световой конструкции составила порядка 22 млн рублей.
Военный комиссар Чишминского района Башкирии полковник Ильфир Салимгареев отправился на СВО. По информации издания, вместе с Салимгареевым в зону специальной военной операции отправились еще двое чишминцев. Сам Салимгареев отметил, что решение о том, чтобы отправиться на спецоперацию он принял не сразу.
В Уфе вечером 19-го декабря у Монумента Дружбы произошло столкновение специализированного транспортного средства с легковым авто на перекрестке улиц Сочинская и Пугачева. От удара спецтранспорт не удержался на дороге и налетел на барьер. Видео с места происшествия появилось позднее в соцсетях.
Глава республики и два башкирских предприятия попали под санкции. Европейский союз считает, что Радий Хабиров «сделал развитие военного потенциала» одной из главных своих задач, а заводы БЭТО и КумАПП — бенефициарами вооружённого конфликта в Украине.
Батальон им. Сергея Зорина остался без командира — Андрея Мигунова. Уроженец Мелеузовского района был военкомом Гафурийского района, а в этом году ушёл добровольцем на фронт в составе полка «Башкортостан». Погибшего под атакой дронов в командирском БМП похоронили в Гафурийском районе.
Радий Хабиров выступил перед парламентом. Послание Госсобранию было посвящено «общественному консенсусу», финансовой поддержке «специальной военной операции» и заботе об инвалидах.
Яйца из Азербайджана, Турции и Ирана ещё не успели прибыть на прилавки, а экономисты и власти уже оценивают перспективы прихода иностранных поставщиков. Сможет ли местное производство конкурировать с новыми игроками, мы спросили у доктора наук. А в Курултае ждут, когда откроется птицефабрика в Авдоне и привезут яйца из-за рубежа.
В Башкирии 15-летняя девочка забеременела от взрослого мужчины, который был задержан и отправлен в колонию. Школьница установила интимную связь с 26-летним гражданином, и в летом 2023 года она обнаружила свою беременность. После сообщения о происшедшем правоохранительным органам, мужчине было предъявлено обвинение по статье 134 УК РФ, касающейся полового сношения и прочих сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На суде мужчина признал свою вину и испытал раскаяние за содеянное.
В районе села Алексеевка Уфимского района произошло серьезное ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 33 пассажира. В результате аварии несколько человек получили травмы, включая детей. Грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились 26 детей и 6 взрослых, включая водителя. Пострадавшие дети в возрасте от 6 до 9 лет и водитель были доставлены в больницу для получения медицинской помощи. Следует отметить, что автобус перевозил детей на экскурсию. Оставшихся не пострадавших детей перевезли в Уфу попутным автобусом. В результате ДТП было возбуждено уголовное дело
На трассе возле Тимашево столкнулись маршрутный автобус НефАЗ, следующий по маршруту номер пятнадцать, и легковой автомобиль марки «Лада Ларгус». В момент аварии в автобусе находилось десять пассажиров, которые, к счастью, не пострадали. Однако водитель «Лады» и его пассажир, ребенок, были доставлены в больницу медицинскими работниками, прибывшими на место происшествия.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД расследуют произошедшее ДТП и уточняют подробности инцидента.
Сегодня, 18 декабря, пресс-служба уральской транспортной прокуратуры сообщила о задержке рейса UT-185, вылетевшего из Уфы. Из-за сильных порывов ветра самолет не смог приземлиться в Новом Уренгое и был перенаправлен в Нижневартовск, где успешно приземлился. Возникшая ситуация была внесена в список затрудненных воздушных перевозок. Следует отметить, что надзорный орган ведомства активно контролирует деятельность авиакомпаний, чтобы они надежно предоставляли пассажирам все необходимые услуги, согласно федеральным авиационным правилам.