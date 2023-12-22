Заминированные школы, температурные рекорды и цены на яйца в Башкирии

Глава Башкирии подписал указ о снятии Руслана Казыханова с должности советника по науке, который был обвинен в хищении 18,3 млн рублей. Казыханов, который ранее занимал должность генерального директора «Центра науки РБ», был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах, применяя свое служебное положение. По версии следствия, в качестве советника главы Башкирии, он заключил два контракта с «Управляющей компанией научно-образовательного центра РБ» и представил акты о выполнении работ, которые на самом деле не были выполнены.