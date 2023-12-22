Важное заявление для автомобилистов сделали в ГИБДД Башкирии

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Уфе с пятницы по субботу (22 — 23 декабря) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
В региональной пресс-службе ГИБДД отмечают, что особое внимание в ходе проверок будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.
В ведомстве напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции.
Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии опьянения.