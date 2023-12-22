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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе в выходные

Важное заявление для автомобилистов сделали в ГИБДД Башкирии

22 декабря 2023, 13:25
Фото: 1MI

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе в выходные

Детали предстоящих проверок раскрыли в пресс-службе ГИБДД по Уфе.

В Уфе с пятницы по субботу (22 — 23 декабря) пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В региональной пресс-службе ГИБДД отмечают, что особое внимание в ходе проверок будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и перевозке детей-пассажиров с нарушением требований установленного законодательства.

В ведомстве напоминают об обязательном использовании ремней безопасности и соблюдении бокового интервала и дистанции.

Настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в состоянии опьянения.

#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль#Новости Уфы#Автобусы#Азамат Нухов#Рейды
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