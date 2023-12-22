В Уфе Сотрудники УГЗ проводят рейды среди любителей покататься на опасных склонах

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Рейды по местам массового скопления людей начались в Уфе, а именно в Кировском районе. В ходе рейдов осуществляется мониторинг нелегально используемых склонов для горных спусков, где представители сотрудники Управления гражданской защиты размещают запрещающие знаки.
В управлении отметили, что среди проблемных мест привлекает внимание склон возле Конгресс-холла «Торатау», который пользуется популярностью среди любителей рискованных зимних развлечений, несмотря на наличие сигнальных знаков и ограждений. В последнем из проведенных рейдов зона отдыха оказалась пустой, тем не менее, рабочие обнаружили улики недавнего присутствия отдыхающих, включая повреждения защитной сетки, указывающие на активность в вечернее и ночное время.
В Кировском районе работники УГЗ завершили установку новых указателей и ремонт оградительных барьеров. Они также на постоянной основе осуществляют патрулирование территорий.