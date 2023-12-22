mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

В Кировском районе Уфы проходят рейды по несанкционированным горкам

В Уфе Сотрудники УГЗ проводят рейды среди любителей покататься на опасных склонах

22 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

В Кировском районе Уфы проходят рейды по несанкционированным горкам

Об этом сообщили сотрудники Управления гражданской защиты.

Рейды по местам массового скопления людей начались в Уфе, а именно в Кировском районе. В ходе рейдов осуществляется мониторинг нелегально используемых склонов для горных спусков, где представители сотрудники Управления гражданской защиты размещают запрещающие знаки.

В управлении отметили, что среди проблемных мест привлекает внимание склон возле Конгресс-холла «Торатау», который пользуется популярностью среди любителей рискованных зимних развлечений, несмотря на наличие сигнальных знаков и ограждений. В последнем из проведенных рейдов зона отдыха оказалась пустой, тем не менее, рабочие обнаружили улики недавнего присутствия отдыхающих, включая повреждения защитной сетки, указывающие на активность в вечернее и ночное время.

В Кировском районе работники УГЗ завершили установку новых указателей и ремонт оградительных барьеров. Они также на постоянной основе осуществляют патрулирование территорий.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил представление прокуратуры из-за ям на дорогах
Сегодня, 07:35
«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод
Сегодня, 05:13
В Башкирии был зафиксирован абсолютный максимум температуры воздуха
Сегодня, 03:40
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Сегодня, 05:44
Мокрый снег и потепление до +2: какая погода ждет жителей Башкирии в конце недели
Сегодня, 03:19
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Вчера, 06:00