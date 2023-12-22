В Уфе открыли проезд по путепроводу, открытие которого переносилось несколько раз

Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. На усиление опор ушла осень. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.