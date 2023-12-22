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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Уфе открыли движение по Зининскому путепроводу

В Уфе открыли проезд по путепроводу, открытие которого переносилось несколько раз

22 декабря 2023, 11:30
Фото: 1MI

В Уфе открыли движение по Зининскому путепроводу

Об этом Mkset сообщили в администрации Уфы.

Движение по Зининскому путепроводу открыли в Уфе в пятницу, 22 декабря. Как уточнили в мэрии, движение было запущено сегодня в послеобеденное время.

Примечательно, что сроки завершения работ на транспортной развязке несколько раз менялись. По последним прогнозам властей, работы на путепроводе должны были завершиться в период с 12 по 17 декабря.

Изначально объект, который начали строить в 2021 году, должны были открыть летом 2023 года. Но сроки постоянно переносились, а в сентябре был обнаружен дефект — отклонение опоры по вертикали. На усиление опор ушла осень. Нарушения, выявленные при проектировании, привели к уголовному делу.

По словам министра транспорта Александра Клебанова, объект прошёл испытание 140-тонными грузовиками. В течение минувших нескольких дней на объекте обустраивались сети наружного освещения.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов
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