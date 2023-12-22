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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Уфе у двух автомобилей пробило колеса из-за ям на улице Трамвайной

В Уфе еще несколько автомобилей пострадали из-за ям на улицах

22 декабря 2023, 11:40
Фото: 1MI

В Уфе у двух автомобилей пробило колеса из-за ям на улице Трамвайной

Об этом сами водители рассказали в соцсетях.

Уфимские водители продолжают сообщать о проблемах с дорожным покрытием в городе. По информации тг-канала «Новости. Уфа Башкортостан», сегодня как минимум два автомобиля повредили колеса в результате наезда на ямы на улице Трамвайной.

Ранее пользователи сообщали о повреждениях колес при передвижении по проспекту Салавата Юлаева.

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Напомним, колёса нескольких десятков автомобилей оказались пробиты у съезда на улицу Кирова (в направлении «Меги»). Причиной этого водители называли повреждение дорожного полотна.

Mkset.ru обратился в мэрию Уфы с просьбой рассказать о причине произошедшего. В пресс-службе подтвердили, что под развязкой с улицей Кирова машины пробили колёса из-за ямы на дороге.

— Информация оперативно была передана в профильные службы для принятия мер. Коммунальные службы Кировского района Уфы выехали на участок и приступили к устранению ямы.
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