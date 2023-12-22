В Уфе еще несколько автомобилей пострадали из-за ям на улицах

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Уфимские водители продолжают сообщать о проблемах с дорожным покрытием в городе. По информации тг-канала «Новости. Уфа Башкортостан», сегодня как минимум два автомобиля повредили колеса в результате наезда на ямы на улице Трамвайной.
Ранее пользователи сообщали о повреждениях колес при передвижении по проспекту Салавата Юлаева.
Напомним, колёса нескольких десятков автомобилей оказались пробиты у съезда на улицу Кирова (в направлении «Меги»). Причиной этого водители называли повреждение дорожного полотна.
Mkset.ru обратился в мэрию Уфы с просьбой рассказать о причине произошедшего. В пресс-службе подтвердили, что под развязкой с улицей Кирова машины пробили колёса из-за ямы на дороге.
— Информация оперативно была передана в профильные службы для принятия мер. Коммунальные службы Кировского района Уфы выехали на участок и приступили к устранению ямы.