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В Стерлитамаке открылся автосалон официального дилера автомобилей OMODA

В Стерлитамаке открылся автосалон официального дилера автомобилей OMODA

22 декабря 2023, 11:54
Реклама. ООО «МС МОТОРС ЮГ» . erid: LjN8KHRxN
«МС Моторс Юг», официальный дилер автомобилей OMODA, открыл автосалон в Стерлитамаке. Именно здесь можно приобрести машины от популярного китайского производителя.

Марка OMODA буквально за год-два набрала невероятную популярность на отечественном рынке автомобилей и хорошо знакома автолюбителям. В России флагман бренда — фастбэк-кроссовер OMODA C5 — не только вошел в топ наиболее популярных легковых автомобилей, но и был признан лучшим компактным внедорожником в стране по версии ежегодной национальной премии «Автомобиль года». Его ключевые особенности — эффектный футуристичный дизайн, передовые технологии и по-настоящему высокий уровень комфорта, эргономики и безопасности — покорили сердца автолюбителей в этом году.

Фото: «МС Моторс Юг»

В салоне официального дилера OMODA кроссовер представлен в нескольких комплектациях: передний или полный привод, два варианта двигателя, линейка цветовых решений. С учетом всех акций OMODA C5 стоит от 2 159 900 ₽. Кроме фастбэка, модельный ряд представлен и свежим седаном OMODA S5 в трех вариантах оснащения. Доступна здесь и осенняя новинка OMODA S5 GT, получившая по сравнению с базовой моделью более мощный силовой агрегат, новую коробку переключения передач, а также ряд изменений в наружном декоре и интерьере. С учетом всех акций стоимость S5 в минимальной комплектации — 1 959 900 ₽, S5 GT — 2 359 900 руб.

Фото: «МС Моторс Юг»

Сотрудники автосалона официального дилера OMODA в Стерлитамаке помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Индивидуальный подход к клиенту, в том числе, предполагает, что каждому покупателю помогает лично руководитель отдела продаж, еще на этапе консультации клиента в шоу-руме. Важно, что сотрудники автосалона проходят непрерывное обучение по стандартам OMODA и внутренним стандартам компании, чтобы работа с клиентами всегда оставалась высококачественной. Отметим, что здесь комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, у официального дилера действуют выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.

— Приглашаем всех желающих лучше познакомиться с возможностями автомобилей в наш дилерский центр. Отмечу, что сам автосалон работает по принципиально новым стандартам, что подчеркивает его уникальное дизайнерское решение. Торопитесь — специальные ценовые предложения, выгодные накануне Нового года, действуют только до января. Приходите — и вы не будете разочарованы! — подчеркнула руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова.

Руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья АносоваРуководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова
Руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова
Фото: «МС Моторс Юг»

Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности сезонных предложений можно по телефону +7 (3473) 41-82-20. Автосалон работает с 9 до 19 ч по адресу ул. Элеваторная, 39.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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