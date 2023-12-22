В Стерлитамаке открылся автосалон официального дилера автомобилей OMODA

Сотрудники автосалона официального дилера OMODA в Стерлитамаке помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Индивидуальный подход к клиенту, в том числе, предполагает, что каждому покупателю помогает лично руководитель отдела продаж, еще на этапе консультации клиента в шоу-руме. Важно, что сотрудники автосалона проходят непрерывное обучение по стандартам OMODA и внутренним стандартам компании, чтобы работа с клиентами всегда оставалась высококачественной. Отметим, что здесь комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, у официального дилера действуют выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.