В Стерлитамаке открылся автосалон официального дилера автомобилей OMODA

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Марка OMODA буквально за год-два набрала невероятную популярность на отечественном рынке автомобилей и хорошо знакома автолюбителям. В России флагман бренда — фастбэк-кроссовер OMODA C5 — не только вошел в топ наиболее популярных легковых автомобилей, но и был признан лучшим компактным внедорожником в стране по версии ежегодной национальной премии «Автомобиль года». Его ключевые особенности — эффектный футуристичный дизайн, передовые технологии и по-настоящему высокий уровень комфорта, эргономики и безопасности — покорили сердца автолюбителей в этом году.
В салоне официального дилера OMODA кроссовер представлен в нескольких комплектациях: передний или полный привод, два варианта двигателя, линейка цветовых решений. С учетом всех акций OMODA C5 стоит от 2 159 900 ₽. Кроме фастбэка, модельный ряд представлен и свежим седаном OMODA S5 в трех вариантах оснащения. Доступна здесь и осенняя новинка OMODA S5 GT, получившая по сравнению с базовой моделью более мощный силовой агрегат, новую коробку переключения передач, а также ряд изменений в наружном декоре и интерьере. С учетом всех акций стоимость S5 в минимальной комплектации — 1 959 900 ₽, S5 GT — 2 359 900 руб.
Сотрудники автосалона официального дилера OMODA в Стерлитамаке помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Индивидуальный подход к клиенту, в том числе, предполагает, что каждому покупателю помогает лично руководитель отдела продаж, еще на этапе консультации клиента в шоу-руме. Важно, что сотрудники автосалона проходят непрерывное обучение по стандартам OMODA и внутренним стандартам компании, чтобы работа с клиентами всегда оставалась высококачественной. Отметим, что здесь комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, у официального дилера действуют выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.
— Приглашаем всех желающих лучше познакомиться с возможностями автомобилей в наш дилерский центр. Отмечу, что сам автосалон работает по принципиально новым стандартам, что подчеркивает его уникальное дизайнерское решение. Торопитесь — специальные ценовые предложения, выгодные накануне Нового года, действуют только до января. Приходите — и вы не будете разочарованы! — подчеркнула руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова.
Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности сезонных предложений можно по телефону +7 (3473) 41-82-20. Автосалон работает с 9 до 19 ч по адресу ул. Элеваторная, 39.