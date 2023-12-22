В Стерлитамаке благоустроили две общественные территории

Posted 22 декабря, 09:15
Published 22 декабря, 09:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
— Облагораживание территории Березовой рощи началось этим летом. Теперь здесь стало светло, безопасно и комфортно. Установили новые скамейки, игровые детские и спортивные площадки. В администрации города утверждают, что желающих прогуляться по роще существенно прибавилось, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.
Набережную реки Стерли обновляют с 2019 года. В этом году на участке от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая обустроили пешеходные дорожки, скамейки, смотровые площадки и пирсы. Для детей оборудовали игровые площадки, для спортсменов — скейт-площадку и тренажеры, а также два перехода под мостами. В вечернее время набережная озаряется праздничной иллюминацией.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.