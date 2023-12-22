В Стерлитамаке благоустроили две общественные территории

Набережную реки Стерли обновляют с 2019 года. В этом году на участке от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая обустроили пешеходные дорожки, скамейки, смотровые площадки и пирсы. Для детей оборудовали игровые площадки, для спортсменов — скейт-площадку и тренажеры, а также два перехода под мостами. В вечернее время набережная озаряется праздничной иллюминацией.