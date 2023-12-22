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Posted 22 декабря, 09:15

Published 22 декабря, 09:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Стерлитамаке благоустроили две общественные территории

В Стерлитамаке благоустроили две общественные территории

22 декабря 2023, 09:15
Фото: Midjourney
Город Стерлитамак пополнился двумя обновленными общественными пространствами благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году здесь благоустроили Березовую рощу по улице Комарова и набережную реки Стерли.

— Облагораживание территории Березовой рощи началось этим летом. Теперь здесь стало светло, безопасно и комфортно. Установили новые скамейки, игровые детские и спортивные площадки. В администрации города утверждают, что желающих прогуляться по роще существенно прибавилось, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Набережную реки Стерли обновляют с 2019 года. В этом году на участке от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая обустроили пешеходные дорожки, скамейки, смотровые площадки и пирсы. Для детей оборудовали игровые площадки, для спортсменов — скейт-площадку и тренажеры, а также два перехода под мостами. В вечернее время набережная озаряется праздничной иллюминацией.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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