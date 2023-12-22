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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Уфе при проведении погрузочных работ перевернулся грузовик с краном

В МЧС назвали предварительную причину инцидента на стройке в Уфе

22 декабря 2023, 11:22
Фото: 1MI

В Уфе при проведении погрузочных работ перевернулся грузовик с краном

Известны новые подробности инцидента со строительной техникой на улице Революционной.

Ранее сегодня на стройке по улице Революционной в Уфе перевернулся строительный грузовик с краном. Предположительно, на тот момент в салоне грузовика находился водитель.

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Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, инцидент произошел в результате наклон стрелы автокрана на базе «Камаз» на задний мост. Пострадавших нет, конструкции также не были повреждены.

«Причины выясняются. Инцидент, предварительно произошел при проведении погрузо-разгрузочных работ, — отметили в МЧС.
#Общество#Происшествия#Новости Уфы#Транспорт#Стройка#Азамат Нухов
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