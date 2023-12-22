В МЧС назвали предварительную причину инцидента на стройке в Уфе

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Ранее сегодня на стройке по улице Революционной в Уфе перевернулся строительный грузовик с краном. Предположительно, на тот момент в салоне грузовика находился водитель.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по РБ, инцидент произошел в результате наклон стрелы автокрана на базе «Камаз» на задний мост. Пострадавших нет, конструкции также не были повреждены.
«Причины выясняются. Инцидент, предварительно произошел при проведении погрузо-разгрузочных работ, — отметили в МЧС.