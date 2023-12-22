«Людям дышать нечем»: Под Стерлитамаком прорвало газопровод

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В Стерлитамакском районе произошёл прорыв газопровода.
Жители Стерлитамака и района массово жалуются на «удушающий запах», который распространился вечером. Одна из пользовательниц соцсетей задаётся вопросом:
— Почему так сильно пахнет газом на улице? Это просто какой-то беспредел. В квартире при закрытых окнах дышать невозможно.
Таких обращений на страницах администраций Стерлитамака, Стерлитамакского района и мэра Рустема Газизова появились десятки. Последний в это время опубликовал пост об открытии новогодних городков и количестве дней, оставшихся до Нового года.
Людей волнует безмолвие властей и отсутствие инструкций в такой ситуации. Например, Николай П. написал под постом главы города:
— Людей информируйте, что делать в такой ситуации.
Первой на ситуацию отреагировала администрация Наумовского сельсовета. Там сообщили, что в районе деревни Кантюковка произошёл прорыв газопровода высокого давления.
— Аварийная ситуация устранена. Начинается подача газа. Все абоненты с. Васильевка, д. Кантюковка в течение 1,5 часа будут обеспечены газоснабжением.
В телефонном разговоре с Mkset.ru в сельсовете сказали, что запах газа и авария на линии — не связанные между собой события, так как прорыв был устранён уже 20 декабря, а запах распространялся 22 декабря. Там подтвердили наличие неприятного запаха.
Лишь утром администрация Стерлитамакского района ответила, что «ориентировочно до 26 декабря» сотрудники из министерства экологии смогут ответить «по поводу состояния воздушного бассейна над г. Стерлитамаком». Как действовать населению, в сообщении не сказано.