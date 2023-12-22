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Updated Сегодня, 12:38

В ГД РФ убеждены, что УЕФА не поддержит просьбу Украины об отмене матча РФ и Сербии

В ГД РФ убеждены, что УЕФА не поддержит просьбу Украины об отмене матча РФ и Сербии

22 декабря 2023, 12:36
Фото: piqsels.com
Согласно мнению депутата ГД России Светланы Журовой, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) ответят отказом на просьбу Украинской ассоциации футбола (УАФ) об отмене запланированной товарищеской игры сборных РФ и Сербии.

В ходе беседы с сотрудниками RT Журова отметила, что требование украинской стороны было направлено в ведомства из вредности, в попытках наложить вето на все, что имеет отношение к Российской Федерации. Парламентарий подчеркнула, что подобная тактика не сработает с Сербией, а данный матч не имеет к УАФ отношения. Также политик предположила, что Украина может попытаться дисквалифицировать сербских спортсменов.

Она выразила уверенность, что УЕФА ответит отказом на требование об отмене товарищеского матча.

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