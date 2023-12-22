В ГД РФ убеждены, что УЕФА не поддержит просьбу Украины об отмене матча РФ и Сербии

В ходе беседы с сотрудниками RT Журова отметила, что требование украинской стороны было направлено в ведомства из вредности, в попытках наложить вето на все, что имеет отношение к Российской Федерации. Парламентарий подчеркнула, что подобная тактика не сработает с Сербией, а данный матч не имеет к УАФ отношения. Также политик предположила, что Украина может попытаться дисквалифицировать сербских спортсменов.